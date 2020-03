Zieke Maaike Hartjes: ‘Over een week is het echt een ramp’

Hoe vergaat het Amsterdammers in deze tijden? ­Vandaag: Maaike Hartjes (47) is ziek.

‘Gisteren ging het beter, maar vandaag voel ik me echt weer iets minder. Ik denk dat het is begonnen op een boekpresentatie, twee weken geleden. Daarna heb ik er anderhalve week niet zoveel van gemerkt. Afgelopen woensdag werd ik opeens doodmoe en ’s avonds kwamen de koorts en een kuchje. Vanaf donderdag werd ik echt ziek. Alles deed pijn. De spierpijntjes vielen nog mee, maar ik had een samenknijpende keelpijn en hoofdpijn.

Mijn vriend is op onderzoek uitgegaan en die diepe keelpijn en droge hoest zijn inderdaad symptomen van corona, maar ik hou nog altijd de mogelijkheid open dat ik gewoon griep heb. Vannacht had ik pijn in mijn borst. Het zakt naar de longen, dus de kans bestaat dat het corona is.

In eerste instantie maakte ik me geen zorgen. Gisteren viel het kwartje: je leest dat twintig procent in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Over een week is het echt een ramp en raakt de zorg overbelast. Voor mezelf maak ik me niet zo veel zorgen. Als ik nu zware klachten krijg, kan ik nog naar het ziekenhuis. Over een week waarschijnlijk niet meer, dus ook die mensen niet die zaterdag nog zo vrolijk naar de parken gingen.

Mijn vriend heeft dezelfde symptomen, alleen milder. Hij heeft al een paar dagen bijna nergens last meer van. Het hangt van je immuunsysteem af.

We zijn allebei illustrator en werken vanuit huis. We staan laat op en dan maak ik strip­tekeningen op mijn iPad. We zoeken online ­vermaak, kijken naar YouTube en doen spelletjes. We amuseren ons wel.

Ik plaats wel steeds meer tekeningen op ­Facebook en vooral Instagram. In het begin nog gewoon met grapjes, maar nu is het serieuzer. Ik moet informatie delen. Corona is echt niet gewoon een griepje. Alles wat eigenlijk bleeding obvious zou moeten zijn, kun je makkelijk in een strip verwerken.

Mijn ouders maken zich niet zo’n zorgen om me, ik maak me meer zorgen om hen, ze zijn allebei rond de tachtig. Maar ze houden zich goed aan de voorschriften. Mijn moeder doet boodschappen met plastic handschoenen aan.

Nogmaals, ik denk dat anderen meer last ­hebben. Ik heb ook nog elke dag gekookt en mijn vriend maakt potjes thee voor me. Soms, als ik me een beetje beter voel, zet ik een muziekje op en maak ik een dansje door de huiskamer. Dan heb ik toch nog beweging.”