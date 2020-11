‘Zieke’ docent werkte gewoon door, nu moet hij 36.000 euro loon terugbetalen

Beeld Getty Images

Het begon allemaal met een conflict binnen de werkgroep aardrijkskunde, begin 2018. Dat escaleerde dusdanig dat de aardrijkskundeleraar, die een paar dagen per week bij onderwijsstichting Esprit in Amsterdam werkte, vanaf 8 april ziek thuis kwam te zitten.

Twee jaar lang werd de docent doorbetaald. Het eerste jaar ontving hij zijn volledige loon, het tweede jaar 70 procent. Na die twee jaar liep het recht op loondoorbetaling van de docent af, waarop hij een aanvraag deed voor een WIA-uitkering. Een werknemer komt daarvoor in aanmerking als hij of zij langer dan twee jaar ziek is, maar nog niet kan werken.

De aanvraag werd afgewezen. Reden: de man was vanaf september 2018 in dienst bij het Regio College, een andere school. De docent werkte daar en verdiende bovendien structureel meer dan bij Esprit.

Terugbetalen

Toen Esprit hoorde over de nieuwe baan van de docent, werd het contract van de leraar per direct opgezegd. En dat niet alleen: de stichting eiste dat de docent de ‘neveninkomsten’, het loon van de docent bij het Regio College, én gemaakte kosten voor het reïntegratietraject zou terugbetalen.

De rechter geeft de school grotendeels gelijk. Het verweer van de docent, hij zou zijn nieuwe deeltijdbaan zijn aangegaan op de dagen waarop hij niet bij Esprit werkte, wordt door de rechtbank terzijde geschoven. Wel hoeft de docent ‘slechts’ het door Esprit doorbetaalde loon terug te betalen en niet zijn hogere loon bij het Regio College.

Alles tezamen moet de docent ruim 36.000 euro aan zijn voormalige werkgever betalen: zijn doorbetaalde loon, goed voor 30.000 euro, 5000 euro aan reïntegratiekosten en circa 1300 euro aan proceskosten.