Ziek na een avondje in de après ski-bar, was het corona?

In de groepsapp van het zesde zaterdagteam van voetbalclub WV-HEDW maakte de linksback op donderdagavond 5 maart een harde grap: ‘Zeg dat één van ons corona heeft’. Het was een schertsende schijnoplossing om de aankomende wedstrijd tegen Argon 3 te verplaatsen, want er waren te weinig spelers om een elftal op de been te brengen.

Twintig dagen later hebben vier spelers uit het team een coronabesmetting gehad. “Wintersport in Oostenrijk, Sankt Anton,” zegt aanvoerder Milan, die niet wil dat z’n achternaam in de openbaarheid komt. Met drie WV-teamgenoten en vier andere vrienden streek hij van 8 tot en met 13 maart neer in het ski-oord dat volgens het RIVM toen nog geen risicogebied was. Enkele uren nadat ze in de auto waren gestapt voor de terugreis, ging het dorp in lockdown vanwege het coronavirus.

Après-skibar de Mooserwirt

Het volledige gezelschap, zeven mannen en een vrouw in de leeftijdscategorie van 30 tot en met 45 jaar, werd ziek. De verschijnselen kwamen min of meer overeen. Koorts, spier-, keel- en hoofdpijn, vermoeidheid, druk op de longen en in sommige gevallen verlies van reuk- en smaakvermogen.

Van die acht is Milan het ziekst geweest. Net als de rest kon hij thuis uitzieken, maar hij hoestte stevig en kreeg uit voorzorg antibiotica.

De vermoedelijke besmettingsbron is après-skibar de Mooserwirt. Al kan het virus ook hebben toegeslagen in de skilift, het hotel of in de auto. Het moet haast wel het coronavirus zijn geweest, maar vanwege een gebrek aan tests in Nederland kreeg niet één van de acht een officiële diagnose.

Twee van hen kregen wel een officieuze diagnose. Ze vulden de OLVG-app in, waarna een medewerker opbelde en liet weten dat Amsterdam veel skiërs telt die met dezelfde ziektesymptomen uit Sankt Anton zijn teruggekeerd. Covid-19, zeer waarschijnlijk.

Immuun

Alle acht zijn inmiddels uitgeziekt. Alleen: ze weten niet of ze het coronavirus hebben gehad. Er bestaan tests op antistoffen waarmee Covid-19 achteraf te detecteren valt, maar die worden in Nederland niet verstrekt aan individuen (zie kader).

Frustrerend, zegt Milan. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar ook uit praktische en altruïstische motieven wil hij een antwoord op de prangende vraag: was het corona? “Het is zeer aannemelijk dat ik nu immuun ben, en dat biedt voordeel in deze tijden.”

Zo is er geen valide reden om thuis te blijven bij griepachtige symptomen, zoals het dringende advies van de regering luidt, omdat de ziekteverschijnselen immers niet het gevolg kunnen zijn van Covid-19. Vrijstelling van dat dwingende advies van de regering vermindert arbeidsverzuim. Wie immuun is, kan bijvoorbeeld ook gevaarloos op bezoek bij eenzame ouderen met een coronabesmetting. Zij mogen geen of nauwelijks bezoek ontvangen.

Alleen, zegt Milan namens vele anderen, zonder goede test ontbreekt het aan zekerheid.

