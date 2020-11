Zie ginds komt geen stoomboot; soberste intocht van Sint ooit

Toen het nog kon: Sinterklaas bij de Munttoren tijdens de intocht. Beeld ANP

In de zomer had de organisatie nog de hoop dat een intocht mogelijk zou zijn, coronaproof, met een beperkt aantal kinderen op het marineterrein om de goedheiligman te verwelkomen.

“We hadden drie scenario’s klaarliggen,” vertelt voorzitter Pam Evenhuis van de Stichting Sint in Amsterdam. “Begin oktober werd duidelijk dat we van het uitgebreidste scenario toch moesten overstappen naar het soberste scenario, een intocht zonder publiek. Dat was wel even slikken.”

Extra veel pijn

Corona heeft het afgelopen jaar een streep gehaald door heel wat bijzondere evenementen, maar deze doet extra veel pijn. Voor het eerst in de lange geschiedenis van de Amsterdamse intocht is er geen warm onthaal van Sinterklaas in de hoofdstad. Geen aankomst met de stoomboot, geen rondrit door de stad, geen honderdduizenden ouders met kinderen langs de route.

Evenhuis: “Voor onze vrijwilligers was het ook een bittere pil. Sommigen lopen al twintig tot dertig jaar mee.”

Op televisie

Wat dan wel? Een jaar overslaan was geen optie, zo zit Sinterklaas niet in elkaar. In plaats daarvan is gekozen voor een intocht op televisie. Zondag zal AT5 tussen 10.00 en 11.00 uur verslag doen van de aankomst op een nog geheime locatie. Daar wordt de Sint verwelkomd door burgemeester Femke Halsema en de onlangs geïnstalleerde kinderburgemeester Dominic, die hem traditiegetrouw de sleutels van de stad overhandigen.

“Het wordt feestelijk maar sober,” zegt Evenhuis. “Met een minimale bezetting.”

Bergen werk

De aankomst van de Sint wordt live uitgezonden, en dat betekent dat er in de aanloop bergen werk moeten worden verzet. Evenhuis: “Het draaiboek voor een normale intocht kunnen wij dromen. Dat is al twintig jaar min of meer hetzelfde. Dit is helemaal nieuw. We hebben ons bijvoorbeeld moeten verdiepen in de looplijnen van alle betrokkenen, zodat iedereen keurig op anderhalve meter blijft en Sinterklaas geen mondkapje hoeft te dragen. Er zijn minder mensen bij betrokken, maar deze intocht is ingewikkelder dan ooit.”

Het speciaal vervaardigde mondkapje voor de sinterklaastijd.

Een spannend onderdeel van de digitale intocht is de betrokkenheid van de kinderen in de stad. Het streven is om alle supporters van de Sint zondag voor de televisie te verzamelen. Het comité heeft vier commercials opgenomen met acteur Jeroen Krabbé en zanger Harry Slinger in de hoofdrol. Die worden de komende dagen onder meer via sociale media verspreid onder bijna een miljoen ouders met kinderen in Amsterdam en wijde omgeving.

Geen ziekenhuisbezoeken

Ook het programma voor de weken tussen de intocht en pakjesavond is aangepast als gevolg van corona. De gebruikelijke bezoeken van de Sint aan kinderen in het ziekenhuis bij voorbeeld kan dit jaar niet doorgaan.

Evenhuis: “We zorgen er wel voor dat alle zieke kinderen een cadeautje krijgen, met een persoonlijke boodschap van Sinterklaas.” Elke woensdag en vrijdag is de Sint met een aantal pieten aanwezig in de stad, op een manier die garandeert dat er geen oploop ontstaat.