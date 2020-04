Zeventig taxi’s ingenomen in Westelijk Havengebied

Beeld ANP

Ook stonden de voertuigen in de buurt van het Westelijk Havengebied op de openbare weg, terwijl de kentekens waren geschorst.

Tegen de taxi-eigenaren is proces-verbaal opgemaakt. Zij hebben twee weken de tijd om de auto’s alsnog te verzekeren en op te halen bij de politie. De voertuigen worden overgebracht naar een afgesloten terrein.

Veel taxiondernemingen schorsen momenteel kentekens en zetten verzekeringen stop, omdat hun taxi’s veel minder rijden vanwege het coronavirus. Het schorsen van een kenteken is een regeling die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) mogelijk is gemaakt als een auto langere tijd niet in gebruik is. Voorwaarde is dan wel dat het voertuig niet op de openbare weg staat.