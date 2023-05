Zevende verdachte aangehouden in zaak mishandeling man op station Bijlmer

Verdachten van zware mishandeling op station Bijlmer Arena. Beeld Politie

Eén van de vier vrijgelaten jongens wordt nog wel verdacht van poging tot doodslag, meldt een politiewoordvoerder. De drie anderen worden daar niet meer van verdacht.

De zevende verdachte is, net als de andere zes, een jongen van tussen de 15 en 17 jaar en komt uit Amsterdam, Amstelveen of Lelystad. Of hij een van de verdachten is die alweer naar huis mochten, wil de politie niet zeggen.

Andere verdachten in beeld

Een grote groep jongeren sloeg en schopte vrijdagavond rond 21.25 uur een jonge man op Station Bijlmer Arena en duwde hem op het spoor. Het slachtoffer werd daarbij ook tegen zijn hoofd geschopt. Wie het slachtoffer is, is nog altijd onduidelijk. Hij heeft zich, ondanks meerdere verzoeken van de politie, nog niet gemeld. Ook wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan, is nog altijd niet duidelijk.

Zaterdag verspreidde de politie camerabeelden waarop verdachten van de mishandeling onherkenbaar te zien waren. Daarmee wilde de politie de verdachten eerst de kans geven zich te melden. De politie zegt meer verdachten in beeld te hebben dan de zeven die inmiddels zijn aangehouden.

