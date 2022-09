Zeven zittingsdagen voor zaak tegen verdachte van moord op onschuldige stagiair Bouchikhi (17)

Nabestaanden en buurtbewoners tijdens een herdenkingsbijeenkomst bij het buurthuis waar Mohamed Bouchiki werd doodgeschoten. Beeld ANP

Bouchikhi is volgens justitie doodgeschoten omdat hij leek op degene die daadwerkelijk D.’s doelwit was. Tijdens het zevendaagse strafproces staat D. behalve voor de moord in de wijk Wittenburg ook terecht voor de liquidatie van crimineel Lucas Boom in juni 2015 in Zaandam en voor de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost in februari 2015.

De officier van justitie kondigde de data voor het proces dinsdag aan tijdens een inleidende zitting. De strafzaak zal volgend jaar van start gaan op 10 mei en duurt tot en met 26 mei. De uitspraak staat gepland op 4 augustus 2023.

De advocaat van D. vroeg de rechtbank opnieuw om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Dit omdat hij vindt dat onder meer een afgeluisterd tapgesprek na het incident in het buurthuis op meerdere manieren uitgelegd kan worden. De rechtbank ging daar niet in mee en oordeelde dat de verdenkingen te zwaar zijn.

Moord in buurthuis

Bouchikhi kwam in januari 2018 om het leven toen twee gewapende mannen een buurthuis op Wittenburg binnendrongen en de stagiair aanzagen voor iemand anders. De jonge Amsterdammer lag op zijn buik om zich te beschermen tegen het geweld, toen een van de schutters met een kalasjnikov het vuur op hem opende. Een 20-jarige stagiaire werd eveneens geraakt, maar overleefde het geweld.

Randall D. werd vorig jaar zomer op Curaçao opgepakt. Een paar maanden later werd hij in zijn cel aangehouden voor de moord op Lucas Boom. Deze crimineel werd in 2015 doodgeschoten naast een schoolplein in Zaandam, nadat hij zijn zoontje naar school had gebracht. In februari van dat jaar werd honkballer Flaneur doodgeschoten op het Leerdamhof. In alle zaken heeft dezelfde anonieme getuige belastend verklaard.

Op 6 december 2022 volgt er nog een pro-forma zitting in de zaak.

