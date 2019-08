Zeven verdachten staan terecht in zaak omgekomen Jdesse Boerenveen

Jdesse Boerenveen Beeld Opsporing Verzocht

Hij was een hosselaar. Vriendelijk, vrolijk vaak, maar altijd blut. Hij leefde van geld dat hij met zijn vlotte babbel her en der wist los te peuteren, maar van terugbetalen kwam het niet. Bij gebrek aan een vast adres sliep Surinamer Jdesse Boerenveen overal en nergens in Amsterdam en omstreken, het laatst bij een kennis in Bijlmerflat Kikkenstein.

Die sprak op 6 december 2016 twee agenten aan op straat. Hij had Jdesse al vijf dagen niet kunnen bereiken en dat was niets voor hem. De politie noteerde Boerenveens gegevens en wat bijzonderheden, zoals de onvolgroeide linkerhand die hij het liefst verborg, en zette hem op de lijst van vermisten.

Nog onwetend van het zorgwekkende filmpje dat al snel zou opduiken, opgenomen in de middag van 1 december.

Doodsbang

Daarop is een doodsbange Boerenveen te zien, in zijn gewatteerde zwarte capuchonjas gezeten aan een keukentafel met een telefoon aan zijn oor. Hij krijgt klappen en wordt bedreigd door twee mannen en een vrouw die een paar duizend euro van hem terug willen.

Die heeft Boerenveen niet, en zijn telefoontje naar een kennis haalt niets uit. De vrouw, de Amsterdamse Denise D. (41), pakt Boerenveen zijn jas af, maar veel meer is van hem niet te halen.

Gaandeweg meldt zich een tweede groepje van drie schuldeisers in de garage. Boerenveen wordt in de namiddag gedwongen in te stappen in één van de twee auto’s waarin de drie zijn gekomen, waaronder een Chrysler Voyager. Het groepje rijdt naar Almere, omdat Boerenveen daar in een wanhoopspoging een kennis heeft benaderd die volgens hem een deel van zijn schulden kan voldoen.

Afspraak

Bij station Almere Muziekwijk komt het rond zes uur ’s avonds tot een afspraak, maar de kennis vertrouwt de mannen niet die komen opdagen. Omdat hij Boerenveen ook niet ziet, weigert hij te betalen.

Het gezelschap rijdt vervolgens met Boerenveen naar het strandje aan de Gooimeerdijk-West en de Strandweg in Almere Haven,.

Daar zien getuigen ‘s avonds een groepje donkere mannen bij drie auto’s, waaronder de eerdere genoemde Chrysler Voyager. Die blijkt laat in de avond te zijn vastgelopen in het mulle zand en moet ’s nachts door een bergingsbedrijf worden weggetakeld.

Op 12 december wordt één van de bij de gijzeling van Boerenveen betrokken mannen, Almeerder Lloyd B. (41), in Amsterdam neergeschoten, op IJburg, maar de achtergrond van die schietpartij blijft onduidelijk.

Drie weken na zijn verdwijning, op 22 december 2016, vindt de politie tijdens een zoekactie Boerenveens lichaam bij het eilandje tegenover het Almeerse strand.

Waarschijnlijk is hij daar op 1 december al omgekomen.

Maar hoe? Waardoor? De zeven verdachten die gaandeweg worden gearresteerd, laten er niets relevants over los.

Zeven verdachten

Behalve om Denise D. en Lloyd B. gaat het om Brian D. (44), Dolf M. (50), Michael F. (37), Jeffrey K. (49) en Audrienne C. (40). Zij staan vanaf maandag terecht in de rechtbank op Schiphol. Allemaal worden ze vervolgd voor vrijheidsberoving; Lloyd B., Michael F. en Audrienne C. worden er ook van beschuldigd Boerenveen ‘zodanig bedreigd te hebben’ dat hij ‘te water raakte en verdronk’.

Want dát is uiteindelijk het meest voor de hand liggende scenario: dat de gegijzelde schuldenaar op het strandje in het water is gedreven of daar in paniek in is gerend, en uiteindelijk is verdronken. Hij had wel zwemdiploma’s, maar het water was ijskoud. Op zijn lichaam zijn bij sectie geen verwondingen gevonden waaraan hij kan zijn overleden.

Het zal voor justitie ook ruim tweeënhalf jaar na het gebeurde een zware dobber worden te bewijzen wie welke rol heeft vervuld.

Jeffrey K. wordt overigens ook beschuldigd van het bezit van een kilo cocaïne en twintig kogels; Michael F. had op de dag van zijn arrestatie gestolen politiekleding in bezit.