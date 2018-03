Zeven verdachten moord Djordy Latumahina voor de rechter

De Amsterdamse rechtbank heeft zeven zittingsdagen ingeruimd hiervoor. Met de zeven verdachten die de komende twee weken worden berecht, denken recherche en justitie alle hoofdrolspelers te hebben gepakt.



Latumahina (31) werd in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage in Nieuw-West. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd.



Latumahina was niet het beoogde slachtoffer, maar hij woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto als het mogelijke doelwit, drugshandelaar Gino M.



Schutters

Wie de moordopdracht gaf, is zoals zo vaak onbekend. Volgens justitie zouden Cedric R. (40) en zijn broer Wendell (45) de liquidatie hebben gecoördineerd.



Amsterdammer Djurgen W. (42), 'Willie', en de later opgepakte Tony D. (35) uit Oostknollendam worden gezien als de schutters, Hagenaar Ulrich B. (45) de bestuurder van de vluchtauto.



