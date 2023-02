Zeven tips binnengekomen over fatale val mountainbiker Amsterdamse Bos

Weduwe Esther Heida noemt de dood van haar man een aanslag. Beeld Nina Schollaardt

Frits van de Voort brak op 29 mei 2020 vier nekwervels en raakte volledig verlamd na een val van zijn mountainbike in het Amsterdamse Bos. Na bijna tweeënhalf jaar in een rolstoel en kampend met ondraaglijke zenuwpijnen koos hij op 63-jarige leeftijd voor euthanasie.

De val werd veroorzaakt door een balk die op het snelle stuk van een afdaling lag. De politie vermoedt dat die daar met opzet is neergelegd. Tien minuten voor de val lag de balk er tijdens de opwarmronde namelijk nog niet. Van de Voorts weduwe Esther Heida noemde het feit dat haar man er nu niet meer is, niet het gevolg van een ongeluk, maar van een aanslag.

“Ik zou zo graag willen weten wat iemand heeft bezield in die tussentijd een balk daar neer te leggen,” zei Heida deze week tegen Het Parool. “De balk lag precies waar ze de hoogste snelheid haalden, in de afdaling. Hij verloor alles waar hij van genoot: sporten, koken, fotograferen, reizen. Het leven was een feest met hem.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat nu wordt bekeken ‘wat deze tips inhouden en of het gaat om meedenken of om informatie waar het team gericht mee verder kan’. “Daar moeten we echt even induiken. Voor ons is het nu afwachten hoe we verder kunnen met de zaak.”