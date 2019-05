Zeven scholieren na uitloting alsnog geplaatst op voorkeursschool

Ouders en raadsleden vinden het oneerlijk dat uitgelote leerlingen achteraf zijn geplaatst op een van hun favoriete middelbare scholen. Deze scholieren zijn beter af dan veel kinderen die eerder niet zijn geplaatst op een school van voorkeur.

Zeven kinderen zijn alsnog geplaatst op hun favoriete scholen, bevestigt Rob Oudkerk, voorzitter van Osvo, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen. Dat is handmatig gebeurd, niet via de computer. Deze leerlingen hadden bij de matching geen plek gekregen.

De kinderen kregen deze week te horen dat ze alsnog zijn geplaatst: drie op hun favoriete school, drie op de nummer twee van hun lijst en één op de zesde school van voorkeur. Zij hebben dus een betere plek dan veel kinderen met een gunstiger lotnummer die niet op de school van hun voorkeur zijn geplaatst. “Je zou kunnen zeggen dat ze van pechvogels geluksvogels zijn geworden,” zegt Oudkerk.

‘Vertrouwen is weg’

Als leerlingen in groep acht met een vwo-advies twaalf voorkeuren opgeven, zijn ze gegarandeerd van een plek op een van deze scholen. Wie bij de matching een gunstig lotnummer krijgt, maakt de meeste kans op een plek op de favoriete school. Leerlingen met minder geluk komen meestal terecht op een school uit hun top drie, maar kunnen ook bij de nummer twaalf uitkomen.

Dit jaar bleven na de matching nog 109 kinderen over: zij hadden geen plek in hun top 12. Osvo heeft de populaire scholen vervolgens opgedragen extra plekken vrij te maken, door de klassen met maximaal 4 procent uit te breiden.

Na deze uitbreiding vielen alsnog zeven kinderen buiten de boot. Zij zijn vervolgens handmatig geplaatst. Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA), die ouders vertegenwoordigt, is allereerst blij voor de zeven kinderen, zegt Elisabeth Bootsma, een van de oprichters. Maar de handmatige plaatsing zorgt ook voor wrevel, zeker onder ouders van kinderen die niet tevreden zijn met hun plek en zien dat anderen, met een slechter lotnummer, wel op hun favoriete school terechtkomen. Bootsma vindt de gevolgde procedure ‘niet transparant’. VSA was bij de matching aanwezig als toezichthouder, maar niet bij de naplaatsing. “Het vertrouwen in Osvo is weg.”

Transparante procedure

Ook heeft een van de ouders ontdekt dat de protocollen tijdens de matching zijn aangepast. De afspraak dat scholen hun klassen moesten uitbreiden, lag niet vast en is tijdens de procedure alsnog opgenomen.

Dehlia Timman, raadslid van D66, vindt het vreemd dat uitgelote kinderen alsnog een betere plek krijgen dan veel scholieren die al ingeloot waren. “Dit is willekeur,” zegt ze. “Het systeem sluit niet.” Ook de VVD noemt de gang van zaken ‘oneerlijk’. “Zo benadeelt Osvo andere kinderen,” zegt raadslid Anne Marttin.

Volgens Oudkerk moest Osvo wel overgaan tot handmatige plaatsing, omdat er immers een plaatsingsgarantie is afgegeven. “Anders had ik zeven kinderen moeten vertellen dat ze geen school hebben. Ik sta achter dit besluit. Als het om honderd kinderen zou gaan, had ik het ook gedaan.” Hij vindt dat VSA ‘liegt’: de procedure was wel transparant.

Vorig jaar kwam toenmalig wethouder Onderwijs Simone Kukenheim nog in politieke problemen door een naplaatsing van uitgelote leerlingen in 2017 die naar de rechter waren gestapt. Ze bood haar excuses aan.

Volgens de huidige wethouder Marjolein Moorman en Rob Oudkerk is de situatie nu anders. De naplaatsing was vooraf afgesproken, vanwege de plaatsingsgarantie die leerlingen voor het eerst hebben gekregen. “De gemeente vindt het belangrijk dat alle leerlingen worden geplaatst,” aldus Moorman.