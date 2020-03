Zeven mensen uit pand gehaald bij brand onder woning in Bellamystraat

Beeld ANP XTRA

De brand ontstond rond 05.30 uur in een houtopslag op de begane grond van het pand. Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen en de schade is beperkt gebleven.

Twee personen werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De bewoners konden weer terug naar hun woning.