Zeven kittens gedumpt op parkeerplaats Amsterdamse bos

Op een parkeerplaats in het Amsterdamse bos is een hondenbench met daarin zeven kittens achtergelaten. Medewerkers van de Dierenambulance wisten de kittens met veel geduld te herenigen met de angstige moederkat, die in de buurt van de bench liep.