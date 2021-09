Zeven jaar cel voor man die willekeurig slachtoffer neerschoot in Oost

Beeld ANP

De vrouwen maakten op de bewuste dag in alle vroegte een wandeling over de Borneolaan richting de Sumatrakade toen zij daar Khalid O. tegenkwamen. De man was agressief en begon te schelden. De vrouwen reageerden niet en liepen door. Op de Verbindingsdam werden zij ingehaald door een man met een bedekt gezicht die een van de wandelaars van dichtbij in haar buik schoot.

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de verdachte na de eerste ontmoeting naar huis is gegaan om daarna gewapend en vermomd met een gezichtsmasker op zoek te gaan naar de vrouwen. Hij rende door meerdere straten totdat hij hen weer vond. Met een goudkleurig wapen loste hij van dichtbij een aantal schoten op beide vrouwen.

Na de schietpartij werd in de woning van de verdachte een doorgeladen vuurwapen met munitie aangetroffen. Op het wapen zijn geen vingerafdrukken aangetroffen van de verdachte. Khalid O. verklaarde dat het wapen door een vriend in zijn woning was achtergelaten, maar de rechtbank vond dat geen aannemelijk scenario.

Geen beelden

De rechtbank nam ook geen genoegen met de verklaring van de verdachte dat hij niet de schutter was. Hoewel het wapen nooit is gevonden en er geen camerabeelden zijn van het incident, concludeert de rechter op basis van de verzamelde informatie dat het geen twijfel lijdt dat de man die de vrouwen uitschold ook de dader is. Waarom hij op de vrouwen schoot is niet duidelijk.

De rechtbank houdt de schutter verantwoordelijk voor een poging tot moord en legde een celstraf op van zeven jaar. De officier had verzocht om tbs, maar die eis is afgewezen omdat niet duidelijk is of de man ten tijde van zijn daad leed aan een ziekelijke stoornis. Wel moet hij een schadevergoeding betalen van 23.000 euro. De schietpartij heeft grote impact gehad op het leven van de jonge vrouwen die nog steeds onder behandeling zijn.