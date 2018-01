Zestigjarige Italiaan nog vast voor moord op Saverio Tucci

Volgens justitie heeft hij Tucci op 10 oktober in zijn hoofd en lichaam geschoten - mogelijk samen met een of meer anderen.



Vervolgens is Tucci's lichaam in een koffer gestopt en in een Renault Clio gesleept, die werd achtergelaten in de Henriette Roland Holststraat in Slotermeer. Carlo M. wordt ook verdacht van het bezit van een pistool.



Maffiaclan

Saverio Tucci was volgens Italiaanse media een vooraanstaand lid van een Zuid-Italiaanse maffiaclan. 'De man met het engelengezicht' was volgens zijn vrouw 'op zakenreis' voor autohandel in Nederland.



Op Tucci was volgens de Italiaanse media al eens eerder een moordaanslag gepleegd. Zijn broer was in 2001 al vermoord.



