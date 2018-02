Zestig Amsterdamse cultuurinstellingen op missie naar Parijs

De missie moet de culturele samenwerking tussen de twee steden versterken, in het bijzonder nu de twee steden in 2018 en 2019 tijdens verschillende exposities en projecten samen gaan werken.



Onder anderen mensen van het Concertgebouw, het Rijksmuseum, OBA, Paradiso en Cinekid pakken hun tassen om twee dagen naar Parijs af te reizen. Maar ook 25 Amsterdammers die zich bezighouden met mode gaan mee, waaronder Bas Kosters, Johannes Offerhaus en Ajbilou Rosdorff.



Amsterdam en Parijs

In 2018 en 2019 hebben de twee steden verschillende samenwerkingen gepland. Zo organiseert het Petit Palais, in samenwerking met het Van Gogh Museum, de expositie 'Nederlanders in Parijs, 1789 - 1914'. In februari en mei geeft het Koninklijk Concertgebouworkest haar jaarlijkse concerten in de Philharmonie de Paris.



Bij de Stadsschouwburg Amsterdam staat Brandhaarden 2018, een jaarlijks festival rondom een internationaal gezelschap, in het teken van het Parijse Théâtre des Bouffes du Nord. Van 20 maart tot en met zondag 1 april zijn vijf verschillende producties van dit gezelschap te zien. Stadsschouwburg Amsterdam slaat ook de handen ineen met gezelschap Théâtre de la Ville om verschillende voorstellingen in Parijs en Amsterdam op te voeren.