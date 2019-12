Zestien scholen de hele week gesloten wegens lerarentekort

Vanaf maandag blijven zestien basisscholen de hele week gesloten om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Hierdoor kunnen ongeveer 5400 leerlingen vijf dagen niet naar school. De meeste van deze scholen liggen in Nieuw-West.

Volgens het bestuur van de scholen, de Stichting Westelijke Tuinsteden, mag het sluiten van de scholen geen staking of actie heten: de leerkrachten gebruiken deze week om een oplossing te vinden voor het steeds nijpender lerarenprobleem waarmee de scholen in Nieuw-West te maken hebben. Insteek is dat leraren zich daarna gaan beperken tot de basis: lezen, schrijven en rekenen. Voor extra onderdelen zoals sport, muziek en onderzoekend leren moeten er specialisten komen.

Staking 30 en 31 januari

Schoolbestuurder Joke Middelbeek spreekt van een ‘diepe crisis’. Ze wil deze week samen met de directies, leerkrachten en ondersteunend personeel werken aan een plan om de onderwijskwaliteit te behouden. “We moeten buiten de grenzen denken. Want binnen het systeem plakken we alleen pleisters.”

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is boos dat het kabinet niet van plan is structureel extra geld uit te trekken voor de onderwijssector. De bond roept leraren in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs op om mee te doen aan een grote landelijke staking op 30 en 31 januari.

Nadat de scholen bekend hadden gemaakt dicht te gaan, schrokken ouders in eerste instantie van het nieuws dat hun kinderen ineens een week vrij zijn in december. Toch was de overheersende reactie begripvol. Zo ook die van Maaike van der Linden, die twee kinderen heeft op de 7e Montessorischool. “Ik was echt even in shock: moet dit nou? Ik vind het ook heel kortdag.” Toch begrijpt ze de beslissing wel. “Er moet echt iets veranderen in het onderwijs.”

Brieven uitwisseling

Xander Esser, lezer van Het Parool, schreef een brief gericht aan de onderwijswethouder Marjolein Moorman na de berichtgeving dat de scholen sluiten. ‘Maar ­aangezien de landelijke politiek zich afzijdig houdt en de Onderwijsinspectie ondertussen de symptomen onderzoekt, verzoek ik U als Burgemeester en Wethouders een begin te maken met een oplossing voor dit probleem in onze stad.’

De wethouder reageerde met een ingezonden brief, waarin Moorman schrijft ‘s nachts wakker te liggen van de problemen. ‘En daar kan Amsterdam, kan ik, helaas heel weinig aan doen. We kunnen onze creatieve breinen kraken en duizendmaal benadrukken hoe mooi het vak is – je maakt echt het verschil, hoeft je aan het eind van de dag niet af te vragen of het zinvol is wat je die dag hebt gedaan – maar onderwijs geven is ook hard werken en leraren verdienen meer dan ze nu krijgen.’

Esser reageerde hier weer op, door te stellen dat de wethouder wel meer kan doen dan dat er nu gebeurt. ‘Ik verzoek u en uw collega’s nogmaals om dit probleem de extra aandacht te schenken die het verdient. En als de oplossing uit Den Haag moet komen, ga hem daar dan alstublieft halen.’

Gratis schaatsen

Bij de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar de scholen deel van uitmaken, zijn zo’n 25 fte’s oningevuld. Verslaggever Marc Kruyswijk draaide een dag mee op basisschool De Horizon die elke week begint met een tekort van acht leraren.

Volgens Middelbeek is voor achthonderd kinderen opvang geregeld. Ze mogen bijvoorbeeld gratis schaatsen en er zijn allerlei andere activiteiten.