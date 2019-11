Zestien basisscholen in Nieuw-West week dicht door lerarentekort

Zestien scholen in Nieuw-West sluiten binnenkort een week de deuren vanwege het lerarentekort. Volgens het bestuur van de scholen is het een drastische maatregel, maar worden de scholen ertoe gedwongen. ‘We moeten kijken wat we kunnen blijven doen naast rekenen en taal.’

Het mag van de scholen geen staking of actie heten: de leerkrachten gebruiken de week van 9 december om een oplossing te vinden voor het steeds nijpender lerarenprobleem waarmee de scholen in Nieuw-West te maken hebben. Insteek is dat leraren zich daarna gaan beperken tot de basis: lezen, schrijven en rekenen. Voor extra onderdelen zoals sport, muziek en onderzoekend leren moeten er specialisten komen.

“Het is crisistijd,” zegt bestuurder Joke Middelbeek van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden. Volgens haar staat de kwaliteit van het onderwijs bij de aangesloten scholen zo onder druk dat de stichting geen keuze heeft. “Wij begonnen dit jaar met dertien vacatures, inmiddels is dat aantal opgelopen tot 25. Dat zijn zeshonderd leerlingen die geen juf of meester hebben.”

Op de zestien scholen, waaronder de Huizingaschool en de Burgemeester de Vluchtschool, die in december een week de deuren sluiten, zitten ongeveer 5400 leerlingen. Bij niet alle scholen doet het lerarentekort zich even hard voelen, maar vrijwel overal is de nood hoog, zegt Middelbeek. “Zowel grote als kleinere scholen kampen met de gevolgen van het gebrek aan leraren.”

Scholen sluiten

Volgens Middelbeek zijn er al twee scholen waar het bijzonder moeilijk is om de deuren open te houden. “Als dit erger wordt, kunnen we alleen nog maar scholen sluiten.”

Middelbeek begrijpt dat het voor ouders vervelend is dat de scholen een hele week de deuren gesloten zullen houden, maar het kan niet anders. “We moeten nu keuzes gaan maken: wat gaan we wel doen en wat niet meer? Daarvoor heb je tijd nodig, dat zijn geen gesprekken die onze leraren er in hun propvolle weken bij kunnen doen: we moeten eerst uit die tredmolen, een time-out.”

Regelmatig krijgt Middelbeek huilende schooldirecteuren langs. “Hun leraren en zijzelf zijn uitgeput, uitgewoond. Zij zitten continu in de overlevingsstand. Als er overal gaten vallen kan je met veel doorzettingsvermogen lang alle ballen in de lucht houden, maar het houdt een keer op. Dat is nu.”

Volgens Middelbeek lijdt de kwaliteit van het onderwijs onder het lerarentekort. “De Onderwijsinspectie beoordeelt ons nu nog als goed, maar met zo weinig leerkrachten gaan we dat niet volhouden. Vanaf augustus hebben we kinderen niet het onderwijs kunnen geven dat ze nodig hebben. De scholen schuiven op, het worden kinderbewaarplaatsen. Het is nu tijd om op te staan voor de kinderen.”

Volgens Middelbeek worden scholen in Nieuw-West nog harder getroffen door het lerarentekort dan in veel andere delen van de stad, omdat de leraren vaker van buiten komen. “Ze kiezen op een gegeven moment eieren voor hun geld en gaan werken bij scholen dichter in de buurt waar ze wonen. Dan zijn wij ze kwijt.”

De zestien scholen die in december een week de deuren sluiten: 1. Goeman Borgesiusschool

2. P.J. Troelstraschool

3. Slotermeerschool

4. Burgemeester de Vlugtschool

5. Spring High

6. De Kans

7. OBS De Toekomst / De Ontplooiing

8. 7e Montessorischool

9. Huizingaschool

10. Louis Bouwmeester

11. Einsteinschool

12. De Vlaamse Reus

13. Osdorpse Montessorischool

14. De Globe

15. De Punt

16. De Horizon