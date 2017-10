Zestal vlucht na mislukte ramkraak in Oost

De kraakpoging werd gedaan in de vroege ochtend van 29 augustus. De zes daders reden tot twee keer toe met een rode Range Rover Evoque op het pand in, maar een geslaagde ramkraak werd het niet. Het lukte ze niet om binnen te komen door het extra rolluik van de winkel.



Na een tweede vergeefse poging sloegen ze op de vlucht op twee scooters, zonder buit.



Range Rover

De auto die het zestal gebruikte bij de kraak blijkt een avond ervoor te zijn gestolen in de Sint Willibrordusstraat in Zuid, meldt de politie. De sleutel daarvan werd vermoedelijk eerder die avond gestolen bij een inbraak in de Amstelstraat (Centrum).



Maar ook die inbraak verliep volgens de politie niet helemaal volgens plan. De man die de auto moest meenemen kreeg hem in eerste instantie niet aan de praat en kreeg daarop hulp van een tweede man, die vervolgens in een donkere Volkswagen Polo stapte.



Van de Range Rover is verder bekend dat hij die avond nog in Hoorn is geweest.



De recherche is op zoek naar meer informatie over de daders.