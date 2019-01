Zestal proces 26Koper zwijgt bij start van hoger beroep

Tijdens een getuigenverhoor beriepen zij zich consequent op hun verschoningsrecht.



De mannen werden in 2015 opgepakt, nadat in een onderzoek naar autodiefstallen in Rotterdam een zeer grote wapenvondst werd gedaan in Nieuwegein. In twee boxen werden kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, circa 4700 patronen en bijna driehonderd pantserdoorborende, brandstichtende kogels gevonden.



Moord op bestelling

De organisatie, die de bijnaam 'uitzendbureau van de onderwereld kreeg', zou zich hebben toegelegd op het voorbereiden van liquidaties. De leden ervan kregen eind 2016 tot acht jaar gevangenisstraf van de rechtbank in Amsterdam. Die sprak van een 'zeer professionele" organisatie.



Het Openbaar Ministerie (OM) had in de zaak straffen tot zeventien jaar geëist. De aanklagers spraken van 'moord op bestelling' en verweten de bende liquidaties te hebben voorbereid, verboden wapenbezit, voorbereiding van diefstal met geweld, witwassen, heling en deelname aan een criminele organisatie.



Wetswijziging

De rechtbank strafte aanmerkelijk lichter. Volgens het vonnis was weliswaar sprake van een organisatie die als oogmerk onder meer het plegen van moorden had, maar was het niet duidelijk welke doelwitten de bende concreet op het oog had en waarom zij mikpunt waren.



Het OM kondigde kort daarop aan zich te beijveren voor een wetswijziging, om ook het voorbereiden van liquidaties strafbaar te stellen als het slachtoffer niet bekend is.



In het hoger beroep begon het hof dinsdagmiddag aan de inhoudelijke behandeling van de zaken tegen vijf verdachten. Woensdag is daarvoor ook de gehele dag uitgetrokken. Donderdag formuleert het OM de strafeisen. De uitspraak is in maart.