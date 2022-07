Zesde verdachte (27) aangehouden voor rol bij moord op Peter R. de Vries

De bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten. Beeld Joris van Gennip

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van ‘indirecte’ betrokkenheid bij de moord en ziet hem als lid van een criminele organisatie die tegen betaling excessief geweld pleegt, waaronder de moord op De Vries op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Om die reden doet justitie geen verdere mededelingen over zijn vermoede rol.

Langer vast

De 26-jarige man die op 4 juli in Spanje is aangehouden in verband met de moord op De Vries, en vervolgens aan Nederland overgeleverd, blijft nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank maandag bepaald. Voor zijn medeverdachte van 27 jaar die op dezelfde dag is gearresteerd op Curaçao, was vorige week al de gevangenhouding voor nog 90 dagen bevolen. De politie gaat ervan uit dat zij De Vries meteen na de aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat hebben gefilmd.

Eveneens op 4 juli is de vermoede aanjager van de moord, Krystian M. (27), gearresteerd in zijn cel, waar hij al vastzat vanwege een poging tot moord in Zeewolde in oktober 2021. Volgens de recherche was hij degene die de uitvoerders van de moord op afstand rechtstreeks aanstuurde via de smartphone die de politie vond in de gestolen Renault Kadjar, waarin bestuurder Kamil E. (36) en vermoed schutter Delano G. (22) 45 minuten na de aanslag op De Vries van de weg waren gehaald.

Eerder deze maand besloot het OM de zaak te heropenen, omdat uitgebreide verklaringen van een beschermde getuige met codenaam 5089 toen pas werden ingebracht. De getuige koppelt de vermoede uitvoerders en Krystian M. in zijn gedetailleerde verhaal aan de organisatie van Taghi, en wijst naar Taghi (‘oom’) als opdrachtgever voor de moord op De Vries.

Tegen Delano G. en Kamil E., die kort na de aanslag werden opgepakt, is een levenslange gevangenisstraf geëist.