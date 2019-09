Zes verdachten veroordeeld in zaak verdronken Jdesse Boerenveen

Jdesse Boerenveen Beeld Opsporing Verzocht

Jdesse Boerenveen (40), die verbleef bij een vriend in de Bijlmer, werd door schuldeisers vastgehouden, aan andere schuldeisers overgedragen en weken later dood gevonden in het Gooimeer bij Almere.

De Amsterdamse rechtbank ziet wat is gebeurd niet, zoals de officier van justitie, als een gijzeling maar als het wederrechtelijk beroven van Jdesse Boerenveens vrijheid. ‘De verdachten hebben nauwelijks contact gehad met andere personen over het betalen van geld.’

De zes verdachten – Denise D. (41), Lloyd B. (42), Brian D. (44), Dolf M. (50), Michael F. (37) en Jeffrey K. (49) – hebben volgens de rechtbank allemaal ‘een wezenlijke bijdrage’ geleverd. Ze vormden een getalsmatige en fysieke overmacht, en ieder heeft iets gedaan, waardoor er bij de vrijheidsberoving sprake is geweest van ‘een nauwe en bewuste samenwerking’.

Doodsbang

Boerenveen werd op 1 december 2016 vastgehouden in een garage in Wormerveer. Op een opgedoken filmpje, die middag opgenomen, is een doodsbange Jdesse Boerenveen te zien in zijn gewatteerde zwarte capuchonjas, gezeten aan een keukentafel met een telefoon aan zijn oor. Hij krijgt klappen en wordt bedreigd door twee mannen en een vrouw die een paar duizend euro van hem terug willen.

Die heeft Boerenveen niet, en zijn telefoontje naar een kennis haalt niets uit. De vrouw, de Amsterdamse Denise D. (41), pakt Boerenveen zijn jas af, maar veel meer is er van hem niet te halen.

Later meldt zich een tweede groepje van drie schuldeisers in de garage. Boerenveen wordt in de namiddag gedwongen in te stappen in één van de twee auto’s waarin de drie zijn gekomen, waaronder een Chrysler Voyager. Het groepje rijdt naar Almere, omdat Boerenveen daar in een wanhoopspoging een kennis heeft benaderd die volgens hem een deel van zijn schulden kan voldoen.

Bij station Almere Muziekwijk komt het rond zes uur ’s avonds tot een afspraak, maar de kennis vertrouwt de mannen niet die komen opdagen. Omdat hij Boerenveen ook niet ziet, weigert hij te betalen.

Het gezelschap rijdt vervolgens met Boerenveen naar het strandje aan de Gooimeerdijk-West en de Strandweg in Almere Haven. Daar weet het slachtoffer volgens verdachten Lloyd B. en Michael F. weg te rennen, waarop de twee Boerenveen gaan zoeken, maar niet meer kunnen vinden.

Lichaam gevonden

Drie weken na zijn verdwijning, op 22 december 2016, vindt de politie tijdens een zoekactie Boerenveens lichaam bij het eilandje tegenover het Almeerse strand.

Op grond van het schouwverslag en diverse onderzoeken gaat de rechtbank ervan uit dat het slachtoffer door verdrinking is overleden. De dood kan niet aan het handelen van Lloyd B. en Michael F. worden toegerekend, omdat er ‘geen relevant bewijs’ is waaruit blijkt hoe, waar, wanneer en onder welke omstandigheden Boerenveen is verdronken.

Audrienne C. (40), de zevende verdachte, is vrijgesproken omdat niet kan worden vastgesteld dat hij de derde persoon in de Chrysler is geweest. De rechtbank heeft de andere verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van wisselende duur: Jeffrey K. (135 dagen), Dolf M. (217 dagen), Brian D. (196 dagen), Denise D. (5 maanden), Michael F. (8 maanden) en Lloyd B. (9 maanden).