Zes verdachten opgepakt in Gouda voor mogelijke betrokkenheid bij ontvoering in Noord-Holland

De politie ging donderdagavond rond 20.30 uur met een politiehond op zoek in de omgeving van het Vogelplein. Ook cirkelde een helikopter boven de buurt en rukte een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) uit. De politie-actie resulteerde uiteindelijk in zes arrestaties.

De verdachten zijn drie mannen uit Rotterdam (22, 22 en 30 jaar oud), een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar oud zonder bekend woonadres. De recherche onderzoekt wat het zestal te maken heeft met de ontvoering. Wat hen bracht in Gouda, is ook nog onderwerp van het politieonderzoek.

Mercedes Vito-bus

De politie in Noord-Holland werd om 18.00 uur meermaals gealarmeerd. De melding was dat een 56-jarige man uit Hoofddorp uit een auto was getrokken. Dat zou zijn gebeurd in Cruquius, in de gemeente Haarlemmermeer. Hij werd meegenomen in een rode Mercedes Vito-bus. Die reed weg in de richting van de N201.

Agenten begonnen een zoekactie. Die leidde uiteindelijk naar Gouda. De zes mannen werden aangehouden, maar de politie weet nog niet waar het slachtoffer van de ontvoering is. Hij is nog steeds vermist.

Tumult

“Je schrikt wel, dit verwacht je niet in je wijkje”, zegt omwonende Janet Everling. “Maar tuurlijk: het was tumult. Al vond ik dat het rustig verliep. Bij de KW-weg, bij de duivenlokalen, stonden agenten. Bij Onder de Boompjes. De hele boel was omsingeld. Ik denk dat die zes mannen hier toevallig zijn beland.”

In Gouda werd donderdagavond een auto meegenomen door een politieberger voor nader onderzoek. De politie vraagt om camerabeelden. “Gezien de ernst van de zaak zijn wij dan nog druk bezig om de ontvoerde man te vinden”, zegt een politiewoordvoerder.