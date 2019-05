Zes verdachten aangehouden na mishandelingen Koningsdag Amstelveen

Het gaat om een groep die zich ruziezoekend over straat bewoog en rond kwart voor negen ‘s avonds mensen belaagde in de Dorpsstraat in Amstelveen. Meerdere slachtoffers liepen letsel op.

Het onderzoek naar de openlijke geweldplegingen is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten, zegt de politie.