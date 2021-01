Zes toeristenwinkels op Nieuwendijk dicht om faciliteren cokehandel

De Nieuwendijk. Beeld Shutterstock

Het gaat om souvenirwinkels en tabakszaken. De eigenaren bestelden de (precisie)weegschalen, persen, geavanceerde meetapparatuur en verschillende soorten verpakkingsmaterialen en versnijdingsmiddelen om cocaïne mee te verwerken bij dezelfde groothandel in Loosdrecht als souvenirwinkel The Old Man in de Damstraat. Die zaak en de leverancier waren eind vorig jaar al gesloten.

Vijf van de nu gesloten winkels zijn van Shoukat Ali C. (54) en zijn compagnons. Hij komt uit een omstreden Pakistaanse familie die al sinds eind jaren negentig doelwit is van onderzoeken naar onder meer het witwassen van winsten van zware criminelen.

Stashcans

Tijdens een grote controle op 24 november vorig jaar vond de politie in de zes zaken aan de Nieuwendijk grote hoeveelheden spullen die veelal gebruikt worden voor drugshandel, bij elkaar gepresenteerd in vitrinekasten of op tafeltjes in etalages. Versnijdingsmiddelen zoals cafeïne, mannitol, inositol en smartmix werden in forse hoeveelheden aangeboden. Ook verkochten de winkels stashcans (om drugs in te verstoppen) en spullen om cocaïne mee te testen.

Volgens de politie en de gemeente brengen de winkels de openbare orde in gevaar, ondersteunen ze de drugshandel en overtreden ze de opiumwet. De winkels geven volgens de gemeente overlast en trekken mogelijk gewelddadige criminelen aan.

In de administratie van de gezamenlijke leverancier van de zaken vond de politie aanwijzingen dat de winkels in de Damstraat en op de Nieuwendijk spullen kochten waarmee vele kilo’s harddrugs kunnen worden bewerkt en verpakt. Ze verkochten ook vele duizenden ponypacks, waarin dealers grammen cocaïne verpakken.

Legaal

De spullen en (grond)stoffen die de winkels aanboden zijn op zichzelf legaal, maar de eigenaren van de winkels moesten volgens burgemeester Halsema weten dat ze in combinatie met elkaar ‘bestemd zijn voor de handel in verdovende middelen’.

De advocaten van de winkeliers hebben zich verzet tegen de sluiting en aangevoerd dat de eigenaren en hun families financieel afhankelijk zijn van de zaken – en dat ze door de lockdown vanwege corona al zwaar waren getroffen. De exploitanten hebben volgens de raadslieden altijd goed meegewerkt met de overheid en hadden het redelijk gevonden als de gemeente ‘eerst een gesprek met ze had gevoerd over het assortiment’. Ze waren bereid de gewraakte spullen niet langer te verkopen, hoewel die elk op zich niet strafbaar zijn.

Namens een winkelier is aangevoerd dat bijvoorbeeld de zeer gevoelige weegschalen ‘werden verkocht voor het wegen van sieraden, goud, zilver, munten, edelstenen en cannabis’. Toeristen kopen de stashcans en verpakkingsmaterialen als souvenir of gebruiken die om cannabis, sieraden, geld of andere waardevolle spullen in te bewaren.

Geen waarschuwing

Halsema vindt een waarschuwing en een aangepast assortiment onvoldoende om de openbare orde te herstellen, schrijft ze in de sluitingsbevelen. Bovendien: ‘Met de sluiting wil ik naar buiten laten zien dat ik optreed tegen activiteiten die een schakel vormen in de productie van of distributie van drugs’.

De winkels mogen pas weer open als de eigenaren, al dan niet in samenwerking met de pandeigenaren, maatregelen hebben genomen om herhaling van het faciliteren van de harddrugshandel te voorkomen.