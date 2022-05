Zes mannen aangehouden na vechtpartij in vliegtuig uit Manchester op Schiphol

Nice flight to dam today x pic.twitter.com/4FqulwXN2d — Maya Wilkinson (@MayaWilkinsonx) 5 mei 2022

Op Twitter zijn beelden gedeeld van de vechtpartij. Daarop is te zien dat een groep mannen het flink met elkaar aan de stok krijgt tijdens de vlucht. Passagiers en de gezagvoerder proberen de mannen te kalmeren en uit elkaar te houden, maar dat lukt niet.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee laat weten dat de gezagvoerder van de vlucht de hulpdiensten heeft gewaarschuwd. De Marechaussee is daarop het vliegtuig ingegaan en heeft in totaal zes mannen met de Engelse nationaliteit gearresteerd. Waarom de vechtpartij uitbrak is niet bekend. De mannen zitten nog vast.

