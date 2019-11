Zes maanden cel voor man die vrouw ‘om niets’ van fiets duwde

Het Leidseplein. Beeld Shutterstock

Hij moet bovendien een cursus gedragsinterventie volgen en krijgt een meldplicht bij de reclassering. Het Hof bepaalde dinsdagmiddag verder dat P. aan Albada Jelgersma een schadevergoeding tot ruim 11.000 euro moet betalen.

De rechtbank had Lesley P. in juli vorig jaar een celstraf van vier maanden opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. P. en het Openbaar Ministerie gingen beiden in hoger beroep tegen die uitspraak.

Hersenschudding

P. duwde in oktober 2017 midden in de nacht op het Leidseplein Albada Jelgersma zomaar van haar fiets. De hostess van café-restaurant Palladium op het Kleine-Gartmanplantsoen brak haar bekken en liep een hersenschudding op.

P. ontkende in de rechtszaak niet wat er was gebeurd. Hij kreeg de opname te zien van die avond van de val. “Het was een stomme actie. Ik schrok zelf van de beelden. Ik had te veel gedronken: tien tot vijftien glazen baco,” aldus P. Albada Jelgersma moest na de duw met een rollator lopen en kon maandenlang niet meer werken.

‘Je spreekt over een ongeval’

In haar verklaring zei Albada Jelgersma twee weken geleden bij het Hof: “Nog altijd kan ik niet fietsen, kom ik moeilijk uit mijn woorden en ben ik angstig. De beelden spelen nog door mijn hoofd. Het heeft veranderd hoe ik in het leven sta.”

En tegen P.: “Je lijkt je nog steeds te distantiëren van hetgeen is voorgevallen. Je spreekt over een ongeval en niet iets waaraan je deelnam. Als je niet aangehouden was, had ik niets meer van je gehoord. Daar ben ik zeker van. Ik ondervind dagelijks nog de gevolgen van die avond.”

P. kreeg eerder geldboetes wegens te hard rijden, rijden onder invloed en doorrijden na een aanrijding. P.’s gevaarlijke gedrag wordt beïnvloed door drankgebruik, zo blijkt uit reclasseringsrapport.