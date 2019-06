Zes locaties 24-uursopvang ongedocumenteerden geschikt bevonden

Zeeburgerdijk 269, één van de locaties waar de gemeente ongedocumenteerden onder gaat brengen. Beeld Rink Hof

Dat heeft wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) besloten. Het gaat om gebouwen in gemeentelijk of maatschappelijk bezit, zoals een oude brandweerkazerne in Buitenveldert en een voormalige school aan de Marnixstraat. De komende maanden zullen deze panden worden omgebouwd tot opvanglocaties.

In de afgelopen maanden zijn omwonenden tijdens bijeenkomsten al op de hoogte gebracht dat de locaties in beeld waren voor dit doel. Op sommige plekken was veel verzet tegen het plan, maar volgens Groot Wassink weegt het algemeen belang zwaarder.

Welzijnsorganisatie HVO-Querido gaat de meeste opvanglocaties bestieren. Het Leger des Heils neemt de organisatie van één van de 24 uurslocaties op zich.

‘Begrip voor zorgen’

“Het college is zich ervan bewust dat het realiseren van de opvang voor ongedocumenteerden veel vraagt van de stad en haar bewoners,” zegt Groot Wassink. “Het college heeft begrip voor de zorgen die er leven rond de toekomstige opvanglocaties en tegelijk vertrouwen dat in goede samenwerking (…) de opvang op een goede manier vorm gegeven kan worden.”

Van de zeven locaties die in eerste instantie geselecteerd waren, is er ééntje afgevallen: een pand aan de Mariëndaal in Noord. Het stadsdeel had bezwaar gemaakt tegen deze plek, waar overigens slechts zestien bedden zouden staan. Daarom kon Groot Wassink deze locatie relatief eenvoudig laten afvallen.

In totaal wil het stadsbestuur opvang bieden aan vijfhonderd uitgeprocedeerde of ongedocumenteerde asielzoekers. Er is al een nieuwe reeks panden genomineerd waar Groot Wassink zijn oog op heeft laten vallen. Voor de zomervakantie wordt duidelijk welke van deze gebouwen in gebruik genomen gaan worden als opvang.

Het opvangen van illegalen is een verkiezingsbelofte van coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Eerder dit jaar kreeg Groot Wassink toestemming van de Rijksoverheid om met een proef te beginnen. Een deel van de opvang wordt betaald met landelijke subsidie. Oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie zijn fel tegen de opening van de opvanglocaties in de stad.