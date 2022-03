Zes jaar cel voor reggae-artiest Jah Cure na steekpartij op Dam

Rechtbanktekening van de Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure (R) met zijn tolk tijdens een zitting. Beeld ANP

Het slachtoffer werd in zijn buik gestoken en liep onder meer een maagperforatie op. De aanleiding voor het geweld was een ruzie over geld, een ‘ogenschijnlijk tamelijk onbeduidend conflict’, zoals de rechtbank het omschreef, dat de verdachte ‘heeft opgeblazen en laten escaleren’.

Jah Cure (de artiestennaam van Siccature A.) had vooraf dreigende voiceberichten gestuurd naar de concertpromotor. Volgens het Openbaar Ministerie, dat acht jaar cel had geëist, was dat een van de elementen waaruit zou blijken dat Jah Cure een vooropgezet plan had gehad. De rechtbank vond het bewijs voor een poging tot moord echter te mager en kwam tot bewezenverklaring van een poging tot doodslag.

Jah Cure heeft verklaard dat hij eerder gewelddadige ruzies had gehad met het slachtoffer en dat hij daarom het mes op zak had. Eenmaal op de Dam zag hij dat de concertpromotor eveneens een mes had, waar hij naar leek te grijpen toen hij recht op hem af kwam lopen, aldus het relaas van de reggae-artiest. Hij zag zich genoodzaakt te steken om zichzelf te verdedigen. De rechtbank ging niet mee in zijn verhaal.

Jah Cure geniet internationale bekendheid. Hij was vorig jaar onder meer in Nederland voor het opnemen van een videoclip. Hij zit sinds de steekpartij vast. In 1999 werd hij in Jamaica veroordeeld tot vijftien jaar cel, waarvan hij er acht uitzat, wegens onder meer wapenbezit en verkrachting.