Zes jaar cel voor poging tot doodslag in snackbar Amsterdam-Oost

Dader en slachtoffer kregen eerder op de avond ruzie in een restaurant. De 29-jarige man kwam het slachtoffer niet veel later opnieuw tegen in de snackbar, waarop hij het vuur opende. Het slachtoffer werd in zijn wang en zijn bil geraakt.

In de snackbar waren op dat moment naast medewerkers ook klanten aanwezig. Van voorbedachte rade is geen sprake, omdat de rechtbank niet zeker weet wat de verdachte in de tijd tussen de ruzie en het later weer tegenkomen van het slachtoffer heeft gedaan.

Naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar moet de man ruim 10.000 euro schade vergoeden aan het slachtoffer.