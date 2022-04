Zes jaar cel voor medeverdachten in moordzaak Ayla Mintjes

Vrienden, familie en buurtbewoners liepen een stille tocht voor Ayla Mintjes. Beeld Dingena Mol

Ze zijn veroordeeld voor het voorbereiden van de dodelijke schietpartij op zondagavond 16 mei 2021 in de Maassluisstraat, waarbij Mintjes’ vriend Anis B. volgens de rechtbank het beoogde doelwit was.

Observatie

Sivinho R. (21) uit Amsterdam en Levert K. (22) uit Hoorn bekenden Mintjes te hebben geobserveerd om haar vriend B. te kunnen vinden. De schutters en de bestuurder van de vluchtauto staan later terecht.

Op 12 mei vorig jaar probeerden K. en R. een gps-tracker te bevestigen onder de auto van B. Dat lukte niet, omdat ze op heterdaad werden betrapt tijdens een inbraakpoging in de parkeergarage aan de Maassluisstraat. Mintjes wist dat ze werd geobserveerd bij haar zonnestudio in Diemen. Zo noteerde ze een kenteken van K. in haar telefoon toen hij haar achtervolgde naar haar werk.

Lichtere straf

Over het motief verklaarden R. en K. wisselend. K. heeft verklaard dat B. nog geld moest betalen voor een partij cocaïne en dat ze hem tot betaling wilden dwingen door zijn auto te stelen. De rechtbank gelooft dat niet en hecht meer waarde aan de verklaring van R., die heeft gezegd dat de gps-tracker was bedoeld om B. gemakkelijker te kunnen vinden.

Tegen R. en K. waren celstraffen van acht jaar geëist. Maar de straf viel twee jaar lager uit omdat de mannen zijn vrijgesproken van het voorbereiden van de moord op Mintjes, die tijdens de schietpartij bij haar vriend in de auto zat. Wel zijn beide mannen veroordeeld voor het voorbereiden van de mislukte moordpoging op B. Mintjes kwam bij de schietpartij om het leven, maar volgens de rechtbank is dat een uitkomst waar beide verdachten geen rekening mee moesten of konden houden.