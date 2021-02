Zes jaar cel voor gewelddadige overval met knuppel in Zuidoost

Beeld ANP XTRA

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

De man drong in de vroege ochtend van 12 juni 2019 samen met anderen binnen in een woning aan het Montfoorthof in Zuidoost. Hij sloeg de bewoner meerdere keren met een honkbalknuppel op diens hoofd en armen. Het slachtoffer - dat na de overval naar het ziekenhuis moest - werd vastgebonden en moest onder bedreiging met een mes zeggen waar zijn geld lag. De daders namen onder meer 3150 euro, telefoons en een portemonnee met identiteitskaart en bankpas mee.

Naast de gewelddadige overval is de man veroordeeld voor ontucht, omdat hij op 20 juli 2018 samen met zijn vrienden de billen en benen van een vrouw had betast, terwijl de vrouw verminderd bij bewustzijn was. Zij verkeerde in een bad trip, waardoor ze niet meer op haar benen kon staan.

Naast de gevangenisstraf moet hij aan de beide slachtoffers in totaal ruim 8700 euro schadevergoeding betalen. Verder had de man tweemaal drugs in zijn bezit. Dat baarde de rechter zorgen, omdat hij hiervoor al eerder is veroordeeld.