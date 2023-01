Zes jaar cel voor gewelddadige berovingen, ook schadevergoeding voor geamputeerd been

De rechtbank in Amsterdam, waar een 42-jarige man woensdag werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Beeld ANP

De eerste overval pleegde de man in het Mercurehotel aan de Oude Haagseweg in Slotervaart in mei 2022. Het vrouwelijke slachtoffer verbleef in een hotelkamer, waar de dader haar opzocht en bedreigde met een vuurwapen. Er ontstond een worsteling, waarbij het vuurwapen afging. Uiteindelijk nam de overvaller de iPhone 11 van het slachtoffer mee. Tegenover de rechter verklaarde hij dat hij naar haar hotelkamer was gegaan met de intentie om haar geld afhandig te maken, zodat hij zijn schulden kon aflossen.

Het volgende slachtoffer was een sekswerker waarmee de dader had afgesproken. Ze ontmoetten elkaar op een kamer in het Van der Valkhotel in Amsterdam-Zuid op 23 juni 2022. Onder bedreiging van een geladen vuurwapen pakte hij haar tas en telefoon af. Hierna ontstond een worsteling, waardoor bankbiljetten door de hotelgang vlogen. Uiteindelijk is de dader vertrokken met 800 euro en de iPhone van de vrouw.

Sprong van vierde verdieping

Een beroving in Voorschoten op 4 juli 2022 had voor een van de slachtoffers ernstige gevolgen. De overvaller had om 3 uur ‘s nachts met het slachtoffer afgesproken in haar woning in een flat in de Zuid-Hollandse plaats. Binnen richtte de dader zijn vuurwapen op de vrouw, waarna zij vanaf de vierde verdieping uit het raam sprong om aan de dader te ontkomen. Hierbij liep zij ernstige botbreuken op, onder meer aan haar heiligbeen, bekken, schaambeen, heupkom en linkerbovenarm. Haar rechteronderbeen is uiteindelijk geamputeerd.

De rechtbank neemt het de veroordeelde kwalijk dat hij ‘het kennelijk gemunt had op kwetsbare slachtoffers, aangezien in elk geval een deel van hen werkzaam was als prostituee’. Daarom is de dader veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Aan het slachtoffer wier onderbeen geamputeerd is moet hij 155.000 euro schadevergoeding betalen: 105.000 euro voor materiële schade en 50.000 euro voor immateriële schade.