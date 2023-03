Zes gemeentekantoren hebben nog geen verplicht energielabel – en bij vier komt dat er ook niet

Het gemeentekantoor aan Plein '40-'45 heeft nog geen verplicht energielabel, maar wordt momenteel wel opgeknapt zodat het energielabel A krijgt. Beeld ANP

Dat blijkt uit een inventarisatie van vastgoedwethouder Rutger Groot Wassink. Die volgt op het bericht dat in groot-Amsterdam nog altijd de helft van de grote kantoorgebouwen, 645 stuks, helemaal geen energielabel heeft, of lager scoort dan energieklasse ‘C’.

Sinds 1 januari komen gebouweigenaren daar niet meer mee weg, nadat ze ruim 10 jaar de tijd hebben gehad om hun bezit aan te pakken.

De Omgevingsdienst, die toezicht houdt op de labelplicht, is in februari begonnen met het versturen van waarschuwingsbrieven. Eigenaren die daar binnen drie maanden geen gehoor aan geven, kunnen worden beboet of uiteindelijk verplicht worden het kantoor te sluiten.

Zes gemeentepanden

Groot-Wassink laat de gemeenteraad nu weten dat nog 6 van de 53 grote gemeentekantoren niet aan de verplichting voldoen. De twee panden zonder verplicht energielabel liggen aan Plein ’40-’45 in Nieuw-West en de Domselaerstraat in Oost.

In het eerste geval vindt er nu een grote verbouwing plaats, waarbij het kantoorpand volgens de voorwaarden van energielabel A wordt opgeknapt. In de Domselaerstraat is nog niet eens een advies opgesteld welke maatregelen nodig zijn om het gebouw afdoende te verduurzamen.

Vier andere gemeentekantoren beschikken wel over een label, maar scoren lager dan een C. Verbetering is volgens Groot-Wassink ook niet haalbaar, omdat de investeringen om ze te verduurzamen zo hoog zijn dat deze niet binnen tien jaar zijn terugverdiend door een lagere energierekening.

Vaak gaat het om oudere gebouwen, zoals, pikant genoeg, het onderkomen van de gemeentelijke vastgoeddienst aan de Stadstimmertuinen. Wel worden aan de panden nog werkzaamheden verricht die sneller rendement opleveren, maar die zijn onvoldoende om boven ‘C’ uit te komen.

Achterstond

Dat het opknappen achterblijft, komt volgens de wethouder door het tekort aan bouwmaterialen, aannemers en deskundigen die energielabels beoordelen.

Wel heeft Amsterdam de achterstand in het eigen vastgoedbezit redelijk ingelopen. Eind 2020 hadden nog vijftien gemeentepanden geen of een onvoldoende label.

Het gaat bij de verplichting om kantoorgebouwen. Ander gemeentevastgoed, zoals brandweerkazernes of de onderkomens van stadsreiniging vallen vrijwel altijd buiten de verplichting. Groot Wassink verwacht dan ook niet dat maatschappelijke functies in het gedrang komen.

