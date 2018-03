Zenuwen bij verdachten tijdens proces Latumahina

Halverwege de middag van de openingsdag van het proces over de moord op de onschuldige dj Djordy Latumahina (8 oktober 2016) hield één van de vermoede schutters, Tony D. (35), zich niet meer in.



Kritische vragen

Een rechter had kritische vragen over de handel in softdrugs waarmee hoofdverdachten probeerden te verklaren waarom ze in de dagen en, vooral, nachten voor de moord in wisselende samenstellingen en geregeld met meerdere auto's onderweg waren.