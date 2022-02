‘Zelfwoonplicht’ op Amsterdamse woningmarkt gaat op 1 april in

Het wooncomplex 'OurDomain Amsterdam South East', dat in Zuidoost gebouwd wordt. Beeld ANP / Kim van Dam

De nieuwe regel moet ervoor zorgen dat minder woningen worden opgekocht door beleggers en voor hoge prijzen worden verhuurd, het zogenoemde ‘buy-to-let’. De afgelopen 10 jaar kochten beleggingsfondsen, veelal Amerikaans, voor 5,7 miljard euro aan huizen in Amsterdam. Starters vissen hierdoor vaak achter het net.

De zelfwoonplicht geldt voor koophuizen in de hele stad met een WOZ-waarde die niet hoger is dan 512.000 euro. De grens ligt bij dit bedrag omdat daarmee 60 procent van de Amsterdamse woonvoorraad is beschermd, waaronder de 25.000 betaalbare koophuizen in Zuidoost (met een WOZ-waarde tot 3 ton).

Koophuizen in de stad worden steeds duurder, mede doordat commerciële partijen een grote portemonnee kunnen trekken. “De prijs van een koopwoning is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld zes ton. Met de opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen maken starters en middeninkomens meer kans op een koophuis, omdat ze niet meer afgetroefd worden door beleggers die woningen opkopen om ze daarna tegen torenhoge prijzen te verhuren,” zegt woonwethouder Jakob Wedemeijer.

De gemeenteraad moet over een kleine twee weken officieel nog akkoord gaan met de maatregel. Maar een woordvoerder van Wedemeijer verwacht daar geen obstakels.

Meer particuliere huur dan koophuizen

Ook huurlasten stijgen snel. Woensdag kwam naar buiten dat de voorraad (dure) particuliere huurhuizen voor het eerst groter is dan het aantal koophuizen. In twee jaar tijd zijn 10.000 huizen van de koopmarkt naar het dure particuliere huursegment verschoven. Ook ‘keep-to-let’ wordt aangewezen als een oorzaak: mensen die een ander huis kopen en hun oude huis verhuren.

Amsterdam is niet de enige gemeente waar opkoopbescherming van kracht is of wordt. In Rotterdam geldt in zestien wijken zo’n regeling voor huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Ook tientallen andere gemeenten hebben een zelfbewoningsplicht of zijn bezig met zo’n regeling.

Uitzonderingen

Op de zelfbewoningsverplichting zijn een paar uitzonderingen. Zo mag een huis wel worden verhuurd aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers, zussen) of tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland. Ook woningen die onlosmakelijk horen bij een bedrijfsruimte, kantoor of winkel mogen worden verhuurd.