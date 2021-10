Zelfvarende boten brengen afval en passagiers rond: ‘technologie biedt veel mogelijkheden’

Op het Marineterrein worden twee zelfbesturende boten getest. Beeld Nina Schollaardt

Lucy en Christal doen het ogenschijnlijk achteloos. Ze manoeuvreren al de hele ochtend langs het parcours dat naast het Marineterrein voor hen is uitgezet, zo rechtlijnig als een pretparkbootje en zo stil als een muis. Maar Lucy en Christal zijn niet de schippers; die hebben deze boten immers niet. Het zijn de metalen schuiten zélf: een passagiersboot voor vijf personen en een vuilnisboot met uitklapbare kleppen.

Roboat, een onderzoeksproject van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), is al sinds 2015 bezig met de ontwikkeling van autonome boten voor in stadswateren. Het overkoepelende doel: met zelfvarende boten op een nieuwe manier kijken naar de mogelijkheden van de waterinfrastructuur van een stad. En dan vooral die mogelijkheden waar de stad leefbaarder en duurzamer van wordt.

Sensoren

“Die autonomie van boten in een stedelijke context, dat maakt Roboat uniek,” vertelt projectcoördinator Ynse Deinema (34). “Het is echt anders dan met een boot op open zee varen, waar objecten soms kilometers ver weg zijn. In een stad heb je veel meer objecten die dichtbij zijn, en ook nog eens bewegen.”

Rondom de boot zit een aantal sensoren die weten waar de boot is en kijken of er objecten rondom zijn. Deinema wijst naar passagiersboot Luca, die net een rondje maakt. “Tijdens het rondvaren wordt de boot geconfronteerd met een aantal obstakels. Voor de oversteek naar de andere kant zit er bijvoorbeeld een steiger in de weg. De sensoren pikken dat op, registreren het, en dan kiest Luca een route die daar vrij van is.”

“De boten varen veel secuurder dan een mens ooit zou kunnen.” Jonathan Klein Schiphorst (27) studeerde Werktuigbouwkunde in Delft en is nu control engineer in het team. “Nu ligt die passagiersboot bijvoorbeeld stil op het water, maar er is wel wind en stroming. De boot weet dus precies hoeveel gas-ie moet geven bij hoeveel beaufort en uit welke hoek.”

Dat beaamt ook teamgenoot en software engineer Joshua Jordan (31). “De boten meren aan in een soort accu die ze weer oplaadt. Dat aanmeren gebeurt met een speling van 5 centimeter, waarbij wind dus ook een rol speelt. Voor mensen nauwelijks te doen.” Toch zijn er nog wel leerpuntjes voor de Roboats. “Neem een ander schip dat langs de kade ligt. Dat ligt stil, maar beweegt toch een beetje; dat is lastiger te registreren dan bijvoorbeeld een paal.”

Trucks van de weg af

Volgens Deinema kunnen met dit project twee grote problemen van de stad worden opgelost. Allereerst kunnen de volle straten ontlast worden door gebruik te maken van de waterwegen; daarbij kan deze infrastructuur worden ingezet voor logistieke plannen, zoals vuilnisdistributie. “Op dit moment wordt afval opgehaald met grote trucks in de stad, wat zorgt voor allemaal problemen. De bruggen zijn zwak, de kades storten op sommige plekken in. Je wil af van die zware trucs in de binnenstad, dit is een oplossing.”

De volgende stap van Roboat: de technologie commercialiseren. MIT blijft doorgaan met academisch onderzoek rond deze boten en het Amsterdamse team brengt het naar de markt. De komende twaalf maanden willen ze pilots opzetten met bedrijven in Amsterdam of andere steden. “Morgen komen partners kijken aan wie we alle mogelijkheden laten zien. Er komen bedrijven uit Noorwegen en Venetië, die vinden dit heel interessant.”