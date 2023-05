Zelfs medewerkers FNV voeren actie tijdens 1 mei-mars in Amsterdam

FNV medewerkers uiten hun ongenoegen over de CAO onderhandelingen tijdens een actiemars van de FNV op Dag van de Arbeid. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Vakbond FNV heeft dit jaar niet alleen de mars op 1 mei georganiseerd: de medewerkers maken er ook deel van uit. “Onze campagne heet ‘Nederland verdient beter’, daar horen wij ook bij,” zegt Corné Schep (41), organisator bij de FNV.

FNV-Personeel, de vakbond voor mensen die bij FNV werken, vindt het loonbod niet voldoende om te compenseren voor de inflatie. FNV wil met het eigen personeel een driejarig cao afsluiten, waarbij mensen er per 1 mei dit jaar tussen 3 en 7 procent op vooruit gaan.

“We willen dat iedereen hetzelfde boodschappenkarretje kan kopen als voorheen. Onze werkgever heeft een belachelijk bod gedaan, met een plafond dat daar nog ver onder zit. Dus komen wij ook in actie, net als onze leden,” zegt Schep, in fluorescerend geel shirt met ‘FNV-personeel verdient beter’ erop.

Maandag laten ze zich horen tijdens de mars van de Zuidas naar het Martin Luther Kingpark, dinsdag 2 mei leggen ze de werkzaamheden neer. Judith Westhoek, FNV-bestuurder die namens het personeel onderhandelt over de lonen, denkt dat er verspreid over het land honderden van de circa 1700 FNV-medewerkers dinsdag meestaken.

Project Albert Heijn

Schep werkt aan ‘project Albert Heijn’. De medewerkers van AH distributiecentra staken sinds vorige week voor betere arbeidsvoorwaarden. ‘Een paar bussen met medewerkers’ zijn afgereisd naar de Zuidas.

Zo ook Ig van Leeuwen (57), hij werkt bij het distributiecentrum in Zaandam. “Het is belangrijk dat we voor onze rechten opkomen. Het bedrijf moet ons wel tegemoetkomen, financieel en cao-technisch. Dat gaat nu niet goed.”

Op banners van het AH-personeel staat ‘Onze boodschappen, jullie winsten?’ Van Leeuwen en collega’s willen meeprofiteren van de duurdere prijzen. Op de Dag van de Arbeid willen ze zich daarom laten zien. “We zien dat de CEO bijna 7 miljoen euro bonus krijgt, terwijl wij nul komma nul krijgen.”

Bijenkorf

Ook werknemers van bedrijven die eerder hebben gestaakt, lopen mee. Angelika Cieterse-Anzberger (57) werkt bij de Bijenkorf in Amstelveen en protesteert met een groep collega’s voor betere lonen. “Er zijn mensen die werken, maar zo weinig loon krijgen dat ze nog steeds niet rond kunnen komen. Dat is heel triest in zo’n rijk land.”

Zelf kan ze rondkomen, ‘maar als ik geen man had die goed verdiende en ik zou 32 uur bij de Bijenkorf werken, denk ik dat ik op de voedselbank aangewezen zou zijn’. “De Bijenkorf is een fijne werkgever, maar niet chique in het betalen van medewerkers, daarom sta ik hier voor mijn collega’s.”

Collega Jolanda van Es (58) uit het Rotterdamse filiaal zegt dat ze al vaker gestaakt hebben. “Amsterdam, Rotterdam, Amstelveen: We zijn overal al geweest.” Tijdens de Dag van de Arbeid hoopt ze toch weer een indruk achter te laten. “We zijn met zoveel hier, en samen sta je sterk natuurlijk.”

Martin Luther Kingpark

Behalve werknemers die vragen om een hoger loon voor zichzelf, zijn er ook sympathisanten die meelopen. Nijmeegse student Maite van Lith (21) bijvoorbeeld, van de socialistische jongerenbeweging Rood, hoopt dat de Dag van de Arbeid een vrije dag wordt.

“1 mei is een dag om te zeggen: dankjewel dat je elke dag de bus bestuurt, bedankt dat je achter de kassa zit en bedankt verpleegkundigen dat jullie dag en nacht werken,” aldus Van Lith.

Om 16.30 uur druppelt de voorste linie van de mars het Martin Luther Kingpark binnen; het eindpunt van de tocht. Actievoerders worden hartelijk onthaald met muziek, want ondanks de strijdlustige boventoon, is de Dag van de Arbeid ook een dag om te vieren. Vanaf het podium klinkt: “Het is vandaag feest voor iedereen! Samen staan we sterk, want arbeiden doen we samen.”