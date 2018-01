Zelfs hotels die nog afgebouwd moeten worden, vinden grif aftrek

Net voor de jaarwisseling kwam het vijfsterren NH Barbizon Palace pal tegenover het Centraal Station voor 155,5 miljoen euro in handen van de Duitse vastgoedbelegger Deka.



Volgens de vastgoedwereld geeft die verkoop goed aan hoe zeer de Amsterdamse hotelmarkt is veranderd in een Monopolyspel waar wordt afgerekend met steeds meer miljoenen.



Volgens vastgoedadviseur Colliers is bij hotelovernames het afgelopen jaar gemiddeld 150 procent meer betaald dan in 2016. "Wij worden voortdurend door beleggers gebeld met de vraag of er nog iets te koop is," zegt Colliers­topman Dirk Bakker.