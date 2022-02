‘Zelf schaatsen gaat voor’: op de Jaap Edenbaan kijken doorweekte schaatsers naar de olympische race van Patrick Roest

Het olympisch schaatstoernooi wordt door de NOS verslagen vanaf de Jaap Edenbaan. Binnen worden koffie en broodjes geserveerd, buiten wordt in de stromende regen geschaatst. Als Nederlanders van start gaan, kijkt iedereen gespannen toe.

Een opstopping in de bocht op de Jaap Edenbaan. Het is even na tien uur en doorweekte schaatsers drommen samen om de rit van Patrick Roest te volgen. Op het grote scherm zien ze hoe de Nederlander voortvarend vertrekt.

“Rondjes 29, dat lukt ons niet!” stelt een van de schaatsers realistisch vast. “Maar zij hebben geen last van de wind hè,” antwoordt zijn schaatsmaatje. “Trouwens, kan Rintje Ritsma niet even naar buiten komen om wat live-commentaar te verzorgen?”

Maar de Beer van Lemmer zit een paar passen verderop warm en droog aan tafel, samen met Leo Visser, Mark Tuitert en Henry Schut. Vanuit een spiegeltent aan de rand van de schaatsbaan verslaat de NOS het olympisch schaatstoernooi. Noodgedwongen – vanwege corona waren uitzendingen vanuit China niet mogelijk – maar dit decor mag er ook zijn. Terwijl binnen de rugproblemen van Sven Kramer worden geanalyseerd (‘Hij zit veel minder diep dan in Turijn in 2006,’ legt Tuitert uit), wordt op de achtergrond het pootje-over geoefend.

Vaste prik

Voor veel clubjes is het uurtje schaatsen op zondagochtend vaste prik, en daar brengt zelfs de olympische 5 kilometer geen verandering in, laat staan een regenbui. “We zijn nou eenmaal bikkels,” zegt Anton Spaan, trainer van ASV Almere, doorweekt en al. “Ik vind de Olympische Spelen best leuk om te volgen, maar zelf schaatsen gaat voor. Ik kijk de samenvatting wel,” zegt Harm Hoogeveen.

Dat lijkt voor de meeste schaatsers te gelden, maar voor de Nederlanders wordt een uitzondering gemaakt. En dus komt als Roest aan de start verschijnt de rondjesrijdende meute tot stilstand bij het grote scherm. Zijn race is goed, maar is 6 minuut 9 goed genoeg voor goud? Het is in ieder geval lang genoeg om het flink koud te krijgen, en dus zet de massa zich direct nadat Roest over de finish komt weer in beweging.

Veel tijd om warm te worden is er niet, want de dweilpauze in de National Speed Skating Oval in Peking valt samen met die op de Jaap Edenbaan. Voor de 13-jarige Noor Kortschop zit de training er op. “Over acht jaar doe ik mee aan de Spelen,” zegt ze zelfverzekerd. Ze is lid van HCA (Hardrijders Club Amsterdam) en traint momenteel twee keer per week. “Maar volgend jaar wordt dat vier of vijf keer per week.” Ze hoopt dan toegelaten te worden tot de ‘kopgroep’, een select gezelschap schaatsers met kampioenspotentie. Volgende weekend zijn er wedstrijden op de Jaap Edenbaan. “Ik start om zeven uur ’s ochtends. En ’s avonds rijd ik nog een keer.” Haar sport is alles voor haar, zegt ze. “Ik vrees nu al voor mijn zomerdepressie, als ik maanden niet kan schaatsen.”

Teleurstelling

Binnen in de spiegeltent, die door de rukwinden steeds vervaarlijker heen en weer begint te gaan, neemt de spanning toe in aanloop naar de laatste race. Monique Lion en Jeffrey Scholten (‘we zijn echte Olympische Spelenfans’) zitten al vanaf 08.00 uur in het publiek. Kopje koffie, glaasje jus erbij. “Ik hou best van schaatsen, maar met dit weer zit ik liever hier,” zegt Lion tevreden.

Tuitert beent nerveus heen en weer door de provisorische studio, en ziet Nils van der Poel iedere ronde een paar tienden inleveren op de tijd van Roest. Dan begint de Zweed aan zijn machtige eindsprint, en in de laatste ronde stelt hij de gouden medaille zeker. In de tent is de teleurstelling voelbaar, buiten trotseren schaatsers onverstoorbaar de slagregen.