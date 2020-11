Zeker zes jongeren overvallen bij Nesciobrug

De politie plaatste een tekstkar met een waarschuwing. Beeld Het Parool

De politie heeft sinds 21 oktober zes van dit soort meldingen binnengekregen. Het gaat over het algemeen om minderjarige slachtoffers.

Het is niet bekend wie de daders zijn en of ze samenwerken. “Er zijn meerdere signalementen doorgegeven, maar het is niet duidelijk of de verdachten een bende vormen,” zegt een woordvoerder van de politie.

Onzichtbare maatregelen

Om mensen te waarschuwen, heeft de politie een tekstkar geplaatst. Daarnaast zijn er volgens de woordvoerder meerdere onzichtbare maatregelen getroffen.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie. “Ook moeten mensen die verdachte dingen zien in de omgeving van de brug niet schromen om 112 te bellen."