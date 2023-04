Zeker vijf Amsterdamse basisschooldirecteuren stoppen dit jaar: ‘Het is continu brandjes blussen’

Schoolleiders voelen zich ‘vaak niet gehoord’ en staan continu in stressstand door het chronische lerarentekort. Zeker vijf basisschooldirecteuren uit Amsterdam stoppen dit schooljaar, en het tekort neemt volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) alleen maar verder toe.

In een paar weken tijd werd bekend dat er aan het einde van dit schooljaar tenminste vijf basisschooldirecteuren in Amsterdam hun functie bij de huidige school neerleggen – directeuren die met pensioen gaan niet meegeteld. Onder meer de schoolleiders van de De Dapper en de Kleine Kapitein stoppen dit jaar. Dat betekent dat Amsterdam nóg meer schooldirecteuren tekortkomt dan het al doet.

Amsterdam heeft al een gebrek van 17,9 procent aan schooldirecteuren, wat neerkomt op 51 fte. Volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) neemt het tekort aan schoolleiders alleen maar toe. En dat komt boven op het chronische lerarentekort waarin de stad verkeert. In totaal heeft Amsterdam circa 706 fte aan leraren te weinig.

Uit recent onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de gemeente en de Amsterdamse vereniging van basisschoolbesturen BBO, blijkt ook dat 56 procent van de schoolleiders heeft overwogen om te vertrekken uit het basisonderwijs in Amsterdam.

De AVS benadrukt dat schoolleiders een cruciale rol hebben als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. “Schooldirecteuren bepalen een toekomstvisie en rollen de koers erheen uit. Zij behouden leraren en trekken nieuwe leraren aan in een tijd waarin het lerarentekort blijft groeien. Goed onderwijs is gebaat bij goed leiderschap.”

Continu brandjes blussen

De vertrekkende schooldirecteuren noemen verschillende redenen voor hun vertrek. De meest genoemde: de werkdruk. “Het lerarentekort zorgt ervoor dat er continu brandjes moeten worden geblust en er niet gefocust kan worden op groeien binnen de organisatie,” aldus een van hen.

Het ziekteverzuim van leraren (en vervolgens vervanging regelen, groepen verdelen, taken overnemen) is de grootste factor die bijdraagt aan de werkdruk van schoolleiders, blijkt uit onderzoek van AVS.

Schoolleiders geven prioriteit aan het verlichten van de werkdruk van hun team, blijkt eveneens. Ze cijferen zichzelf daarbij weg. En dat is alarmerend, want een op de vijf directeuren geeft aan dat hun werkdruk en de emotionele belasting is toegenomen.

Het is in het basisonderwijs al jaren ‘op tandvlees’ lopen. Scholen kunnen zich geen enkele zieke veroorloven, er staan onbevoegden voor de klas en zelfs na corona is het elke dag weer spannend of er genoeg leerkrachten zijn, vooral in stadsdelen Nieuw-West en Noord, aangezien de tekorten niet gelijk verdeeld zijn. De tekorten zijn nog groter op scholen met veel kinderen met een risico op een onderwijsachterstand; daar waar leraren het hardst nodig zijn. Schoolleiders moeten de problemen oplossen.

“We zien in onze peiling dat schoolleiders zich vaak niet gehoord voelen door hun schoolbestuur als het over werkdruk gaat,” zegt voorzitter van de AVS Karin Straus.

Zwalkend beleid

Ook de stress en onzekerheid die het aanvragen van begrotingen en budgetten met zich meebrengt, is een reden voor directeuren om te stoppen.

“Er is een zwalkend beleid rondom subsidies,” zegt een andere vertrekkende schooldirecteur. Hij wil niet met zijn naam in de krant, omdat de ouders van de school nog niet weten dat hij vertrekt.

Het stoort de schooldirecteur dat de NPO-gelden (extra geld dat beschikbaar is gesteld om corona-achterstanden in te lopen) dit jaar stoppen en er nog geen zekerheid is voor nieuwe subsidies.

“Ik heb leerkrachten en ondersteuners met dat geld aangenomen. Ik wil ze behouden en heb ze nodig, maar ik weet pas in juni of juli, vlak voor de zomervakantie, of ik er geld voor krijg. Dan hebben zij allang om zich heen gekeken. Dat soort dingen moeten gewoon in orde zijn.”