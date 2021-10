Zeker één gewonde bij drie schietpartijen in Amsterdam dit weekend

Beeld ANP XTRA

Bij de drie verschillende schietpartijen in de stad is zeker een gewonde gevallen. Van een verband tussen de schietpartijen is volgens de politie vooralsnog geen sprake.

Zaterdagochtend om 07.40 uur werden meerdere bewoners van de flat Hakfort in Zuidoost opgeschrikt door een aantal luide knallen. De politie kreeg een melding binnen van een schietincident op de parkeerplaats voor de flat. Twee verdachten sloegen op de vlucht in de richting van een nabijgelegen fietspad en stapten later in een auto, in onbekende richting.

Ter plaatse deden agenten onderzoek en troffen geen verdachten, slachtoffers of sporen aan. Een dag later deed een glaszetter melding van meerdere kogelgaten in het flatgebouw. Medewerkers van Forensische Opsporing, recherche en hondengeleiders kwamen na deze melding ter plaatse en hebben de sporen veiliggesteld.

Een woordvoerder van de politie stelt dat, gezien het tijdstip waarop het incident plaatsvond, het extra merkwaardig is dat er nog zo weinig over bekend is.

Schoten bij café aan de Zeilstraat

Een dag later was er alweer een schietincident te melden. De gevel van een café op de Zeilstraat in Amsterdam Zuid werd zondagochtend vroeg meerdere keren beschoten. Ter plaatse vond de politie een bloedspoor en een gouden ketting. “We onderzoeken of het bloedspoor en de ketting iets met de schoten te maken hebben,” aldus een woordvoerder van de politie. Bij het café was niemand aanwezig.

Vooralsnog wil de politie niet kwijt hoeveel schoten er mogelijk zijn gelost, omdat het gaat om ‘daderinformatie’. Vanwege een mogelijke gewonde naar aanleiding van het incident wordt er zoals altijd een vinger aan de pols gehouden bij ziekenhuizen in de buurt. Dit heeft echter nog geen link met de schietpartij opgeleverd.

Gezin beschoten

Ook is zondag een gezin in een rijdende auto is uit het niets beschoten in Oost. Het autoraam is hierbij gesprongen. Een vader reed met zijn gezin rond 19.30 uur in de richting van de Amstelvlietstraat. Door zijn autoruit was te zien hoe een groepje jonge mannen met elkaar stond te stoeien.

Toen de man het groepje passeerde, klonk er een luide knal, waarna de ruit van zijn auto knapte. Het groepje zette het vervolgens op een lopen en vluchtte richting de Spaklerweg. De man en zijn gezin kwamen met de schrik vrij. Agenten constateerden na onderzoek dat er een schot gelost was.

De politie vraagt getuigen zich te melden als ze meer weten over de schietincidenten dit weekend.