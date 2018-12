Zeker drie Amsterdammers vast voor plofkraak Roermond

Daarnaast zijn nog drie verdachten aangehouden. Een komt uit Sittard-Geleen, een ander uit Roermond. Van de laatste verdachte kon nog niet direct worden vastgesteld of hij nog in Amsterdam staat ingeschreven. De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 21 tot 27 jaar.



Geldautomaat

Rond middernacht werd in de Hoekstraat in Roermond een geldautomaat bij een bankfiliaal met een explosief opgeblazen. De politie ging op de melding af maar trof in eerste instantie geen verdachten aan.



In de directe omgeving werd kort daarna wel een man aangehouden. In het nabijgelegen dorp Beek werden later nog vijf mannen gearresteerd die ervan worden verdacht iets met de plofkraak te maken te hebben. De auto's van de verdachten zijn in beslaggenomen.



De zes verdachten zitten nog vast.