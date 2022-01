Zeker 40 Amsterdamse basisschoolklassen zaten de eerste week van 2022 thuis

Beeld ANP

Het komt niet als een verrassing: schoolbesturen en directeuren lieten nog voor de opening van de scholen weten dat ze zich grote zorgen maken over de heropening van het basis- en voortgezet onderwijs. Hun grootste zorg: kunnen ze met het toenemende aantal coronabesmettingen genoeg leerkrachten voor de klas krijgen? Het korte antwoord: nee.

In de afgelopen week kwamen Amsterdamse leerlingen van meer dan veertig basisschoolklassen noodgedwongen thuis te zitten door ziekmeldingen of besmettingen van onderwijzers, zo blijkt uit een rondgang. De verwachting is dat dit er volgende week meer zullen worden, aangezien de besmettingen blijven stijgen.

Het aantal positieve coronatests heeft een nieuw record bereikt. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 35.521 nieuwe gevallen geregistreerd. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het aantal boven de 35.000 uit. Vorige week vrijdag waren er iets minder dan 35.000 bevestigde besmettingen.

De exacte aantallen worden niet meer bijgehouden bij de schoolbesturen. Die zijn continu aan het schakelen om ervoor te zorgen dat ze lastminute toch een leerkracht of desnoods iemand zonder lesbevoegdheid, zoals een onderwijsassistent, voor de klas kunnen krijgen.

Bezettingspuzzel

Er is immers al jaren een lerarentekort. Dat is niet kleiner, maar groter geworden en daar komen nog steeds de oplopende coronabesmettingen en (preventieve) quarantaineregels bij. Directeuren en besturen moeten hun bezettingspuzzel keer op keer opnieuw leggen.

“Het zou helpen als het kabinet de quarantaine voor nauwe contacten straks vermindert naar drie dagen in plaats van minimaal vijf,” zegt schoolbestuurder Mirjam Leinders van scholenkoepel Innoord. “Nu zijn we leerkrachten daardoor een hele schoolweek kwijt. Kortere quarantaineregels geven ons meer ruimte.”

Hoeveel klassen in quarantaine moesten omdat er besmettingen bij leerlingen zijn opgetreden, is niet bekend. De GGD geeft anders dan in het begin van pandemie, geen adviezen meer om thuis te blijven. Scholen kunnen volgens de zogenoemde corona-beslisboom zelf ontdekken of en hoelang een kind of klas in quarantaine moet. “Scholen bellen ons alleen als ze er zelf niet meer uitkomen,” zegt een woordvoerder van de GGD.

“We krijgen heel veel vragen van scholen wat ze moeten doen. Scholen met organisatorische problemen. Doordat ze met een personeelstekort zitten omdat een leerkracht thuis moeten blijven, bijvoorbeeld. Daar kunnen wij natuurlijk niet veel aan doen. Maar er bellen ook scholen die gewoon hun verhaal kwijt willen.”