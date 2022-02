Zeker 15.000 demonstranten op de Dam uit solidariteit met Oekraïne

- Beeld Het Parool

‘Stop Putin, stop war’ scandeerde de menigte. Er werd gezwaaid met Oekraïense vlaggen en er waren borden waarmee werd opgeroepen de oorlog te beëindigen.

Verschillende organisaties riepen op naar het centrum van Amsterdam te komen om het land te steunen dat woensdagnacht werd binnengevallen door Rusland. Er waren onder meer toespraken, in het Nederlands, Engels, Oekraïens of Russisch. Student Wanja uit Leiden trapte af: “Een oorlog tegen Oekraïne is een oorlog tegen Europa.”

Oekraïense activisten Valentina en Anatoly waren ook bij de steunbetuiging aanwezig. “Het luchtruim boven Oekraïne moet worden afgesloten voor alle vliegtuigen. Alle betalingen naar Rusland moeten worden stopgezet.”

Vredesorganisaties

‘We staan in solidariteit met Oekraïners. Mensenlevens gaan verloren, mensen, huizen en straten worden gebombardeerd en mensen slaan op de vlucht,’ staat op de Facebookpagina van de actie ‘Vrede voor Oekraïne.’ ‘Samen tegen oorlog, voor steun aan vluchtelingen en voor vrede en vrijheid in Oekraïne!’

Meerdere organisaties kwamen met het idee om zondag op de Dam te demonstreren, waaronder Migreat, Free Russia NL en Peace SOS. “Daarop is ons door de gemeente gevraagd de verschillende programma’s in elkaar te schuiven,” vertelde May-May Meijer van Peace SOS eerder aan Het Parool. “Het onderdeel van Peace SOS wordt gesteund door verschillende vredesorganisaties.”

Niet alleen in Amsterdam gingen mensen de straat op om steun te betuigen aan Oekraïne. Zo waren er ook in Den Haag, Groningen en Heerlen protestbijeenkomsten.

Mis voor vrij en veilig land

Honderden mensen kwamen eerder op zondag al naar de mis in de Basiliek van de Heilige Nicolaas, die aan de Oekraïense bevolking was opgedragen. De boodschap van de mis was dat de bevolking van Oekraïne vrij en veilig mag leven in eigen land.

Beeld Het Parool

Spontane demonstratie

Vrijdagmiddag vond op de Dam, net als donderdag, ook al een spontane demonstratie plaats tegen de invasie van Oekraïne door de Russen. Enkele tientallen mensen verzamelden zich op het plein. De voertaal bij de spontane demonstratie was Oekraïens, al waren er ook enkele mensen zonder directe link met het Oost-Europese land.

Beeld ANP