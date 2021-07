Zeker 120 Amsterdamse ouderen voor 1,7 miljoen euro opgelicht door Ierse nepklusjesmannen

Beeld Getty Images/Image Source

De werkwijze van de nepklusjesmannen is eenvoudig, vertellen twee Amsterdamse rechercheurs die zich jarenlang vastbeten in de wisselende groepen ‘Irish Travellers’. In wijken waar veel kwetsbare ouderen wonen, benaderen ze bewoners heel vriendelijk met het aanbod een klus voor ze te doen.

Gearriveerd in busjes met ladders en met valse namen (soms ook op flyers) bellen ze aan, of ze wijzen een passant naar een steiger in de straat, waarmee ze in werkelijkheid niets te maken hebben. Ze vertellen dat ze nog wat verf over hebben van de schilderklus die ze daar deden. Voor een klein bedrag kunnen ze de kozijnen van de aangesprokene ook wel een lik verf geven, of de dakgoot of stoep schoonspuiten.

Gaandeweg ‘ontdekken’ ze vervolgens serieuze mankementen, bijvoorbeeld aan het dak. De hoognodige reparaties vergen stevige investeringen. Ze moeten een kraan huren en een steiger, ze moeten materialen inkopen. Beleefd drijven de zogenaamde klusjesmannen de bewoners tot het uiterste van hun budget, tot ze voor altijd verdwijnen zonder enig werk te hebben verricht.

Gewone auto’s met valse kentekenplaten

Als de politie hun busjes vaker controleert, passen ze hun werkwijze iets aan en gebruiken ze bijvoorbeeld gewone auto’s met valse kentekenplaten. Vaste dienstverleners verlenen hand- en spandiensten. Soms zeggen zij onder druk te staan.

Al in 2014 deed de politieacademie onderzoek naar deze specifieke groepen oplichters, die vanaf 2012 verantwoordelijk waren voor meer dan duizend oplichtingspraktijken per jaar. Aangezien in Amsterdam en omgeving honderden incidenten waren gemeld, verdiepten de twee rechercheurs zich in de achtergronden.

In Ierland en Engeland bleken de ‘Irish Travellers’ een begrip, vanwege de oplichting, maar ook om zwaardere georganiseerde criminaliteit. De bendes zitten daar in de drugshandel, plegen (zware) mishandelingen en zelfs liquidaties. Via Europol kregen de Amsterdammers van Britse en Ierse collega’s het advies de groepen te bestrijden als georganiseerde misdaad, daders te arresteren, hun vermogen af te pakken en zo te verjagen. Deze reizende criminelen werden eerder zelden aangehouden.

In Nederland rijden de veelal analfabete oplichters in goedkope auto’s en dragen ze onopvallende kleding. In Engeland en Ierland, vooral in hun grootste thuisbasis Rathkeale en omgeving, rijden ze dure auto’s, dragen ze exclusieve horloges en kopen ze fraaie caravans. Vanaf 2018 zetten de Amsterdamse rechercheurs twee onderzoeken op: 13Crawley samen met de districtsrecherche in Amsterdam-Zuid, 13Fareham met collega’s van de afdeling infrastructuur. Zo kwamen 120 slachtoffers in beeld die samen voor ruim 1,7 miljoen euro waren opgelicht.

Vier hoofdverdachten aangehouden

Op grond van Europese aanhoudingsbevelen werden in 2019 van elke groep van 10 tot 12 verdachten 4 hoofdverdachten aangehouden. De Ierse nomaden lijken te zijn doorgetrokken naar België, Duitsland en Scandinavië. Het Amsterdamse Openbaar Ministerie eiste in twee strafzaken recent forse celstraffen van 6,5 jaar en ruim 5 jaar, op grond van de richtlijn die voorschrijft dat ‘mobiel banditisme’ extra zwaar moet worden bestraft.

De rechtbank beperkte de straffen tot 3 jaar cel en 15 maanden cel waarvan 3 maanden voorwaardelijk. In de eerste zaak is justitie in hoger beroep gegaan, om het gerechtshof alsnog te overtuigen van de noodzaak zwaarder te straffen vanwege het ‘mobiel banditisme’, ook al vonden de misdrijven alleen in Nederland plaats. Of justitie ook in de tweede zaak in appèl gaat, wordt nog besproken.

“Deze oplichtingspraktijken, voor soms tienduizenden euro’s, hebben een enorme impact op de kwetsbare, oudere slachtoffers en hun kinderen,” zegt één van beide rechercheurs die de onderzoeken aanjoegen. De ander: “Een verdachte legde het probleem in een verhoor bij de Nederlandse cultuur. De Irish Travellers zijn een trots volk. ‘Jullie Nederlanders laten je ouders alleen wonen. Wij vangen onze ouders op, dus bij ons zou dit nooit gebeuren’, zei hij.”

Pertinent weigeren

De rechercheurs adviseren bewoners om klusjesmannen die zich spontaan aanbieden ‘pertinent te weigeren’. “Reguliere bedrijven werken niet zo. Het is sinds de arrestaties rustig, maar je kunt er vergif op innemen dat de Irish Travellers terugkomen.”

Samen met de gemeenten scherpt de politie de handhaving aan om nieuwe incidenten voor te zijn.