Zeker 100 geannuleerde vluchten op Schiphol

Het merendeel van de overige vluchten heeft te maken met vertragingen. Dat meldt een woordvoerder van Schiphol. "Het weer speelt ons de hele dag al parten, dichte mist en laaghangende wolken. Daardoor hebben we veel te maken met vertragingen en annuleringen."



Binnenkomende vluchten lopen door het slechte zicht vertraging op of moet uitwijken naar andere luchthavens om te landen. Vertrekkend verkeer ondervindt minder hinder van het weer, zegt de woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).



Volgens LVNL is het zicht ongeveer 250 meter. Daardoor kunnen slechts 44 vliegtuigen per uur landen. De LVNL-woordvoerder verwacht dat dit 's avonds zo blijft. "We hebben langer dan normaal twee landingsbanen in gebruik om zoveel mogelijk verkeer af te handelen.



Dit waren er eerder op zondag nog 34 per uur. Onder normale omstandigheden zijn dat er 65.



Reizigers worden geadviseerd om de website van Schiphol en de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden.



Koffiedik kijken

De woordvoerder van Schiphol durft niet te zeggen hoe lang de problemen nog aanhouden. "Het is vaak koffiedik kijken met het weer en we hebben nog steeds te maken met dichte mist."



LVNL verwacht dat de situatie voorlopig niet zal verbeteren. Volgens het KNMI houdt het slechte zicht zeker tot middernacht aan.



Eindhoven Airport dicht

Vanwege de mist vertrekken en landen er zondag geen vliegtuigen meer van en op Eindhoven Airport. De passagiers zijn op de hoogte gebracht, aldus een zegsman.



In totaal zijn 25 uitgaande vluchten naar onder meer Barcelona en Faro geannuleerd. Ook 25 binnenkomende vluchten zijn zondag omgeleid naar Keulen, Maastricht en Schiphol. De laatste vlucht die vertrok was die van 10.40 uur naar Malaga.



Schiphol zal niet dichtgaan, verwacht LVNL. "De luchthaven is open en blijft ook open. Ik heb geen glazenbol, maar het lijkt mij haalbaar dat we veel landend verkeer kunnen inhalen."