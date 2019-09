Zeker 1 miljoen opgehaald met de City Swim

Weer duizenden zwemmers in het water voor de jaarlijkse #CitySwim2019 door de grachten van Amsterdam. #ALS @CitySwim020 pic.twitter.com/nISbBaSr6y Robby Hiel

Dat bedrag zal naar verwachting nog verder oplopen. Aan de zwemrace deden ook prominenten mee, onder wie oud-topzwemmer Pieter van den Hoogenband en de tv-presentatoren Jan-Joost van Gangelen en Beau van Erven Dorens. De race werd bij het Marine Etablissement afgetrapt met een optreden van René Froger. De zwemmers finishten na 2 kilometer op de Keizersgracht, in water van ruim 18 graden.

Aan de City Swim deden in eerdere edities ook leden van het koninklijk huis mee: in 2014 prinses Laurentien, in 2012 - toen nog - prinses Máxima. Vorig jaar werd het evenement afgelast omdat de waterkwaliteit onder de maat was. Het jaar ervoor zwommen de deelnemers 1,8 miljoen euro bijeen.