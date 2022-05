Zeilstraat ontstemd over afschaffen parkeren voor 10 cent: ‘Bezoekers blijven straks weg’

Een uur parkeren in de Zeilstraat kost nu nog tien cent, maar dat wordt straks zes euro. Beeld Joris van Gennip

Het is een uitkomst, zegt Joris van den Burg, die zich met zijn bankpas meldt bij de parkeerpaal halverwege de Zeilstraat. Hij betaalt een dubbeltje. “Ik woonde vroeger op het Hoofddorpplein, maar ben verhuisd naar Almere. Ik kom hier nog graag, voor mijn vaste rondje. Eens per maand of zo. Even langs de bakker en een kop koffie op het plein. Dat kan mooi binnen een uur, zodat ik kan parkeren voor een dubbeltje.”

Nog wel, maar lang zal het parkeren voor tien cent niet meer duren in Amsterdam: er komt binnen enkele weken een einde aan de regeling, is de verwachting. De stad kan niet anders, stelde verkeerswethouder Egbert de Vries deze week na een uitspraak door de Hoge Raad. In alle gebieden waar parkeren voor tien cent kan, geldt een tijdslimiet van meestal zestig minuten. Maar de Hoge raad oordeelde in maart dat iemand die zijn auto langer parkeert dan de geldende parkeerduurbeperking, geen naheffing voor parkeerbelasting kan worden opgelegd. Dat betekent volgens De Vries dat overtreders van de maximale parkeerduur vrijuit gaan.

Ernstige overlast

Het stadsbestuur vreest dat zonder optie tot handhaving ernstige overlast zal ontstaan op deze parkeerplekken. Daarom wordt het kortdurende goedkope parkeren voorlopig volledig geschrapt. In de huidige tiencentzones zal het reguliere tarief van de omliggende straten gaan gelden.

Het roept veel vragen op bij bezoekers en middenstanders op de Zeilstraat en het Hoofddorpplein, waar ook dergelijke zones zijn. Bij Arie van Huijksloot bijvoorbeeld, van vloerenspeciaalzaak Décork. “Belachelijk,” zegt hij. “Dit is typisch een zaak waarvoor mensen soms van verder komen. Als je je goed wil laten adviseren over een vloer, kost dat een tijdje. Die tiencentzone is dan een uitkomst.”

Klanten gaan naar Haarlem

Van Huijksloot vreest dat het hem klanten gaat kosten. “De loop is er al een beetje uit in deze buurt. Als ze straks de volle mep moeten betalen, ben ik bang dat ze naar Haarlem zullen gaan voor een vloer, of naar Zaandam. Als mensen nu bellen voor een afspraak, zegt ik altijd dat ze het best kunnen parkeren op de Hoofddorpweg. Nu kost dat een dubbeltje, straks is dat zes euro als je hier een uurtje zit.”

Ook Antoine Franchimont van Vic’s Foto is zeer ontstemd over het verdwijnen van de tiencentzones. “Mensen uit de buurt of van iets verder weg komen op de fiets. Maar je hebt ook bezoekers die even door de straat komen wandelen. Die blijven straks natuurlijk weg. En ik krijg hier ook vertegenwoordigers over de vloer, die dan het reguliere tarief moeten betalen. Dit afschaffen heeft op geen enkele manier en voor niemand voordeel. Sterker: ik vind dat de gemeente op deze manier onbehoorlijk met zijn burgers omgaat.”

Dubbeltje precies mooi

Dat zegt ook Maxime Starren, een van de schaarse gebruikers van de parkeerpaal bij de fotowinkel voor de deur. “Zo’n dubbeltje vond ik precies een mooi bedrag, het dwingt je om binnen een uur weer weg te zijn. Dat is toch wat de gemeente wil, dat parkeerplekken niet zo lang bezet zijn. Kijk, voor zes euro per uur ga ik wel ergens anders heen.”

Volgens Nick Voorbach, advocaat van verkeersboete.nl, is de stellige reactie van wethouder De Vries ‘kort door de bocht’. “Je mag als gemeente gewoon bepalen of automobilisten ergens een uur mogen parkeren. Als je dat doet, ben je voor het eerste uur parkeerbelasting verschuldigd. Laat je je auto dan staan, dan kan je inderdaad geen parkeerbon meer uitschrijven, maar je kan wel een zogeheten Mulderboete geven, omdat de automobilist zich niet houdt aan de maximale parkeerduur op het bord. Zo’n boete is zelfs hoger, namelijk honderd euro. Eigenlijk is dat dus zelfs een krachtiger pressiemiddel voor de gemeente, zou je denken.”